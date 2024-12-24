Everest'ten Daha Alçak Ama Daha Ölümcül: K2 Dağı Neden Dünyanın En Tehlikeli Zirvesi Olarak Kabul Ediliyor?
Everest'ten Daha Alçak Ama Daha Ölümcül: K2 Dağı Neden Dünyanın En Tehlikeli Zirvesi Olarak Kabul Ediliyor?
Dağcılık dünyasında her zirve bir meydan okumadır. Ancak bazıları hayatta kalma mücadelesine dönüşür. K2, bu mücadelelerin en zorlusudur. Everest’ten daha alçak olmasına rağmen çok daha tehlikelidir. İşte ‘Vahşi Dağ’ olarak anılmasının sebepleri…
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Dünyanın ikinci en yüksek dağı olan K2, 1953 yılında Amerikalı dağcı ve fizikçi George Bell tarafından “Bu vahşi bir dağ, sizi öldürmeye çalışıyor!” sözleriyle tanımlandı ve o günden sonra bu lakapla anılmaya başladı.
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8.611 metre yüksekliğiyle Everest'ten 238 metre daha kısa olmasına rağmen K2, ölümcül doğası ve zorlu rotalarıyla dağcılar için çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor.
Pakistan ve Çin sınırında bulunan bu dağ, neredeyse mükemmel bir üçgen şekline sahip ve beş farklı rota ile zirveye ulaşma şansı sunuyor. Ancak her bir rota, kendine özgü tehlikeleri barındırıyor.
Dağcı ve koç Alan Arnette'in verilerine göre 2022 yılına kadar yalnızca 700 kişi K2'nin zirvesine ulaşabildi. Buna karşılık aynı süre zarfında 91 kişi bu tehlikeli macerada hayatını kaybetti.
Peki, K2'yi bu kadar ölümcül kılan faktörler neler? Dağın hiçbir rotası kolay olarak kabul edilmiyor ve her biri dik, keskin kaya yüzeyleriyle dolu.
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Sürekli olarak çığ ve taş düşme riskiyle karşı karşıya olan dağcılar, güvenli bir dinlenme noktası bulmakta da büyük zorluk çekiyor. Kamp alanları sınırlı ve düz bir yüzey bulmak neredeyse imkansız.
Dağcı Jake Meyer, Everest ve K2'ye tırmanmış deneyimli bir isim olarak bu iki dev arasındaki farkı şöyle açıklıyor:
Bir başka büyük zorluk ise yardımın neredeyse imkansız olması. K2'de yaralanan bir dağcı için kurtarılma şansı son derece düşük. Çoğu zaman diğer dağcılar, yaralı kişilerin yanından geçerek zirveye doğru ilerlemek zorunda kalıyor.
Peki, tüm zorluklara rağmen bu vahşi dağa tırmanmaya cesaret edebilir miydiniz?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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