Çocukken Yaptığı En Sadistçe Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar "Yok Artık" Dedirtecek!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatmış:

'İkizime bir bardak sütle karıştırılmış çamaşır suyu verdim. O zamanlar anaokuluna bile gitmiyordum ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Neyse ki hastaneye gittik ve her şey yoluna girdi. Ama ironik bir şekilde, o ve kuzenim yıllarca beni büyükannemin havuzunda boğmaya çalıştı.'