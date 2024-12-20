Çocukken Yaptığı En Sadistçe Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar "Yok Artık" Dedirtecek!
Çocukken Yaptığı En Sadistçe Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar "Yok Artık" Dedirtecek!
Çocukken hepimiz yaramazlık yapmışızdır. Ancak bazı insanlar sınırları biraz fazla zorlamış. Reddit'te, çocukken yapılan en karanlık itiraflar gündem oldu. Masum görünen yüzlerin ardındaki hikayeler ise şaşkınlık verici. İşte, inanamayacağınız o anılar!
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1. Kardeşine Çamaşır Suyu İkram Eden Çocuk
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2. Bebek Kardeşini Boğmaya Çalışan Üç Yaşındaki Çocuk
3. Okul Arkadaşına Tuzak Kuran Çocuk
4. Barbie Bebeklerine İşkence Eden Çocuk
5. Komşusunu Çıplak Kovalamaya Çalışan Çocuk
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6. Ağaca Jilet Koyan Çocuk
7. Kardeşine Köpek Dışkısı Yedirmeye Çalışan Çocuk
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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