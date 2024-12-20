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Çocukken Yaptığı En Sadistçe Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar "Yok Artık" Dedirtecek!

Çocukken Yaptığı En Sadistçe Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar "Yok Artık" Dedirtecek!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 13:41

Çocukken hepimiz yaramazlık yapmışızdır. Ancak bazı insanlar sınırları biraz fazla zorlamış. Reddit'te, çocukken yapılan en karanlık itiraflar gündem oldu. Masum görünen yüzlerin ardındaki hikayeler ise şaşkınlık verici. İşte, inanamayacağınız o anılar!

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1. Kardeşine Çamaşır Suyu İkram Eden Çocuk

1. Kardeşine Çamaşır Suyu İkram Eden Çocuk

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatmış:

'İkizime bir bardak sütle karıştırılmış çamaşır suyu verdim. O zamanlar anaokuluna bile gitmiyordum ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyordum. Neyse ki hastaneye gittik ve her şey yoluna girdi. Ama ironik bir şekilde, o ve kuzenim yıllarca beni büyükannemin havuzunda boğmaya çalıştı.'

2. Bebek Kardeşini Boğmaya Çalışan Üç Yaşındaki Çocuk

Bir başka kullanıcı, küçük yaşta yaptığı korkunç bir olayı şöyle anlatıyor:

'Üç yaşındayken bebek kardeşimi boğmaya çalışmışım. O zamanı hiç hatırlamıyorum ama büyükannemden bir bardak elma suyu istedikten sonra yastıkla onu boğmaya çalıştığım söyleniyor.'

3. Okul Arkadaşına Tuzak Kuran Çocuk

3. Okul Arkadaşına Tuzak Kuran Çocuk

Bir başka kullanıcı, okul yıllarındaki intikamını şöyle paylaştı:

'Babamın morfin haplarını çantasından aldım ve MP3 çalarımı çalan arkadaşımın çantasına koydum. Daha sonra bunu öğretmenlere ihbar ettim. Çocuk okuldan atıldı ve neredeyse hapse giriyordu.'

4. Barbie Bebeklerine İşkence Eden Çocuk

4. Barbie Bebeklerine İşkence Eden Çocuk

Bazı itiraflar ise hem şaşırtıcı hem de ürkütücü:

'Odamdaki lambaya güçlü bir ampul takar ve Barbielerimin elleriyle yüzlerini eritirdim. Bunu, onların 'itiraf etmesi' için yaptığımı düşünüyordum.'

5. Komşusunu Çıplak Kovalamaya Çalışan Çocuk

Bir kullanıcı, garip çocukluk alışkanlığını şöyle anlatmış:

'Çocukken komşumuzu bahçede çıplak bir şekilde kovalamaya çalışırdım. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum, ama o zamanlar bana komik geliyordu.'

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6. Ağaca Jilet Koyan Çocuk

6. Ağaca Jilet Koyan Çocuk

Bazılarıysa yaptıklarının ne kadar tehlikeli olduğunu büyüyünce fark ediyor:

'Yüzme alanındaki ağaca çift taraflı jiletler koydum çünkü büyük çocuklar beni oradan kovmuştu. Ama birkaç yıl sonra aynı ağaca tırmanırken kendi jiletlerimle elimi kestim. Hala parmaklarımda his yok.'

7. Kardeşine Köpek Dışkısı Yedirmeye Çalışan Çocuk

7. Kardeşine Köpek Dışkısı Yedirmeye Çalışan Çocuk

Bir kullanıcı, küçüklüğünde kardeşine yaptığı ürkütücü bir olayı şöyle anlatıyor:

'Kardeşime cehenneme gideceğini söyledim ve ona köpek dışkısını yemesi gerektiğini söyledim. Ne yazık ki o da dediğimi yaptı.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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