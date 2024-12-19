Çocukken Normal Sandıkları Şeylerin Sonradan Garip Olduğunu Fark Eden Kullanıcılar
Çocukken Normal Sandıkları Şeylerin Sonradan Garip Olduğunu Fark Eden Kullanıcılar
Çocukken herkesin aynı şekilde yaşadığına inanırız. Ama sonradan öğreniriz ki bizim 'normal' dediğimiz bazı davranışlar, aslında oldukça garip! Reddit kültüründen gelen bu hikayeler, herkesin 'normal' sandığı şeylerin aslında ne kadar tuhaf olabileceğini gözler önüne seriyor. Hazırsan başlayalım! Seni aşağıya alabiliriz 👇🏻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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