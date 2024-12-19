onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çocukken Normal Sandıkları Şeylerin Sonradan Garip Olduğunu Fark Eden Kullanıcılar

Çocukken Normal Sandıkları Şeylerin Sonradan Garip Olduğunu Fark Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 13:54

Çocukken herkesin aynı şekilde yaşadığına inanırız. Ama sonradan öğreniriz ki bizim 'normal' dediğimiz bazı davranışlar, aslında oldukça garip! Reddit kültüründen gelen bu hikayeler, herkesin 'normal' sandığı şeylerin aslında ne kadar tuhaf olabileceğini gözler önüne seriyor. Hazırsan başlayalım! Seni aşağıya alabiliriz 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Noel Baba’nın Tuvalet Alışkanlığı

1. Noel Baba’nın Tuvalet Alışkanlığı

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatmış:

'Her Noel sabahı, hediyelerimizi açtıktan sonra tuvalette sifon çekilmemiş bir manzara ile karşılaşırdık. Annem, Noel Baba'nın tuvaleti kullanıp sifonu çekmediğini söylerdi.'

2. Paskalya Tavşanına Düzenlenen Av

2. Paskalya Tavşanına Düzenlenen Av

Başka bir Reddit kullanıcısı, çocukken yaşadığı ilginç bir geleneği şöyle anlattı:

'Babam her Paskalya günü, bahçeye çıkar ve tavşan avlıyormuş gibi davranırdı. Silah sesleri eşliğinde eve döner, 'Bu yıl da kaçtı!' derdi. Hem korkutucu hem komik. Ama başkalarına anlatınca ne kadar garip olduğunu fark ettim.'

3. Tuvalet Kağıdı Gerçeği

Bir Reddit kullanıcısı şöyle yazmış:

'Ailem Hindistan'dan geldiği için tuvalet kağıdını burnumuzu silmek için kullandığımızı sanardım. Asıl kullanım amacını çok sonra öğrendim.'

4. Diş Perisi'nin Suya Yatırdığı Dolarlar

4. Diş Perisi'nin Suya Yatırdığı Dolarlar

Bir Reddit kullanıcısı, çocukken yaşadığı farklı bir 'diş perisi' hikayesini paylaştı:

'Dişimi su dolu kavanozunun içine koyup mutfak penceresinin önüne bırakırdım. Sabah kalktığımda dişim gitmiş, yerine suyun içinde bir dolar olurdu. Bu parayı dışarı çıkarır, güneşte kuruturdum. Bu bana tamamen normal gelirdi ama başkalarına anlattığımda ne kadar farklı olduğunu fark ettim.'

5. Yarım Doğum Günleri

Reddit kullanıcısı, ailesinin farklı bir kutlama alışkanlığını şöyle anlattı:

'Doğum günümüzün tam 6 ay sonrasında yarım doğum günlerimizi kutlardık. Büyük bir kutlama değildi; küçük bir hediye alır ve o gün ne yemek istediğimize karar verirdik. Okulda 'Bugün yarım doğum günüm!' dediğimde aldığım garip bakışlardan sonra bunun ne kadar farklı olduğunu fark ettim.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ayakta Silmek...

Bir başka kullanıcı şu açıklamayı yaptı:

'Meğer diğer insanlar tuvalette oturarak siliniyormuş. Ben ayakta yapıyordum ve bunun normal olmadığını çok sonra öğrendim.'

7. Çıplak Uyumanın Garipliği

Bir kullanıcı uyku alışkanlıklarını şöyle anlatıyor:

'Her gece tamamen çıplak uyurdum. Bunu Reddit’te bir başlıkta okuduktan sonra arkadaşlarıma sordum ve çoğu insanın gece kıyafet giyerek uyuduğunu öğrendim.'

8. Utançtan Yerin Dibine Sokan Islık

Bir kullanıcı şu hikayeyi anlattı:

'Ailemizin özel bir ıslık sesi vardı. Kalabalık bir yerdeyken birisi seni çağırıyorsa bu sesi duyunca yanına gitmen gerekirdi. Çok faydalı bir sistemdi ama başkaları bana 'Annen seni köpek gibi çağırıyor' dediğinde ne kadar garip olduğunu fark ettim.'

9. Ağlatan Şükran Günü

Son olarak, bir kullanıcı bu hikayeyi paylaştı:

'4-8 yaşlarındayken annem Şükran Günü’nde bize en sevdiğimiz yemekleri yapardı. Tavuk nugget ve makarna benim tercihimdi. Ancak babam bizi terk ettikten sonra annemin bunu geleneksel bir yemek hazırlayamayacak kadar fakir olduğumuz için yaptığını büyüyünce öğrendim. Yine de o zamanlar annem her şeyi çok eğlenceli hale getirdiği için hiç fark etmemiştim.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın