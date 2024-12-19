Çocukken Normal Sandıkları Şeylerin Sonradan Garip Olduğunu Fark Eden Kullanıcılar

Son olarak, bir kullanıcı bu hikayeyi paylaştı:

'4-8 yaşlarındayken annem Şükran Günü’nde bize en sevdiğimiz yemekleri yapardı. Tavuk nugget ve makarna benim tercihimdi. Ancak babam bizi terk ettikten sonra annemin bunu geleneksel bir yemek hazırlayamayacak kadar fakir olduğumuz için yaptığını büyüyünce öğrendim. Yine de o zamanlar annem her şeyi çok eğlenceli hale getirdiği için hiç fark etmemiştim.'