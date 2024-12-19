Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası
Bazı yasalar o kadar garip ki gerçek olduklarına inanmak zor! Amerika’nın farklı eyaletlerinde, mantığı zorlayan kurallar hala yürürlükte. Bu kuralların bir kısmı eski dönemlerden kalmış. Bazıları ise tamamen çevreyi ya da düzeni korumak için. İşte sizi şaşkına çevirecek birbirinden tuhaf 10 Amerikan yasası!
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1. Alabama: Sahte bıyıklarla kilisede gülmek yasak!
2. Alaska: Geyik avında fısıldaşmak yasak!
3. Arizona: Saguaro kaktüslerini taşımak yasak!
4. California: Çamaşır kurutmak için güneş hakkınız var!
5. North Carolina: Tombala oynarken alkol yasak!
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6. Washington: Grip bulaştırmak bile suç!
7. Kansas: Çay fincanında şarap servisi yasak!
8. Kentucky: Tek başına boyanmış tavuk satmak yasak!
9. Maine: Yılbaşı süslerini Ocak 14’ten sonra çıkarmak yasak!
10. Alaska: Canlı bir geyiği uçaktan atmak yasak!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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