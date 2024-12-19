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Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası

Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 12:55

Bazı yasalar o kadar garip ki gerçek olduklarına inanmak zor! Amerika’nın farklı eyaletlerinde, mantığı zorlayan kurallar hala yürürlükte. Bu kuralların bir kısmı eski dönemlerden kalmış. Bazıları ise tamamen çevreyi ya da düzeni korumak için. İşte sizi şaşkına çevirecek birbirinden tuhaf 10 Amerikan yasası!

İlk içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

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1. Alabama: Sahte bıyıklarla kilisede gülmek yasak!

1. Alabama: Sahte bıyıklarla kilisede gülmek yasak!

1900’lerin başında yürürlüğe giren bu yasa, dini mekanlarda düzeni koruma amacı taşıyor. Bugün kulağa absürt gelse de o zamanlar toplumsal düzenin bir parçasıydı.

2. Alaska: Geyik avında fısıldaşmak yasak!

2. Alaska: Geyik avında fısıldaşmak yasak!

Yasa, avcıların odaklanmasını sağlamak ve hassas kulaklarıyla ünlü geyiklerin kaçmasını önlemek için yürürlüğe konmuş.

3. Arizona: Saguaro kaktüslerini taşımak yasak!

3. Arizona: Saguaro kaktüslerini taşımak yasak!

Arizona’nın sembollerinden biri olan saguaro kaktüslerini kazıp taşımayı mı planlıyorsunuz? Önce izin belgeniz olduğundan emin olun. Bu muazzam bitkiler yüzlerce yılda büyüdüğü için onları korumak adına çok sıkı yasalar uygulanıyor. Ekolojik dengeyi korumak bazen bu kadar ciddiyet gerektiriyor.

4. California: Çamaşır kurutmak için güneş hakkınız var!

4. California: Çamaşır kurutmak için güneş hakkınız var!

Kaliforniya’da çamaşır kurutmak için güneşe erişim bir insan hakkı! Evet, bu yasa 1800’lerden kalma. O dönemde kurutma makineleri yokken güneş ışığı günlük hayatın vazgeçilmeziydi.

5. North Carolina: Tombala oynarken alkol yasak!

5. North Carolina: Tombala oynarken alkol yasak!

Bu yasa, alkolün tombala gibi oyunlardaki eşitlik ve düzeni bozmasını önlemek için var. Üstelik bu kural, özellikle yaşlı bireyleri korumayı hedefliyor.

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6. Washington: Grip bulaştırmak bile suç!

6. Washington: Grip bulaştırmak bile suç!

Washington eyaletinde birine sıradan bir soğuk algınlığı bulaştırmak bile yasalara aykırı. Mikropların bilinmediği dönemlerde bile uygulanmış!

7. Kansas: Çay fincanında şarap servisi yasak!

Kansas’ta çay fincanıyla şarap mı içmek istiyorsunuz? Hayır, bu yasa dışı! Muhtemelen alkol tüketimini gizlemeye çalışan eski bir alışkanlıktan kaynaklanan bu yasa, alkol yasağı döneminden kalma garip bir hatıra olarak varlığını sürdürüyor.

8. Kentucky: Tek başına boyanmış tavuk satmak yasak!

Kentucky’de boyanmış tavuk, ördek veya tavşanları satmak istiyorsanız, bunları en az altı tane olarak paketlemek zorundasınız. Bu yasa, hayvan haklarını korumak ve sahtecilik girişimlerini önlemek amacıyla yürürlüğe konmuş.

9. Maine: Yılbaşı süslerini Ocak 14’ten sonra çıkarmak yasak!

Maine’de Yılbaşı coşkusunu fazla uzun yaşamak isteyenlere kötü bir haberimiz var: Ocak 14’ten sonra süslerinizi hala çıkaramadıysanız, bu yasa dışı! Yasa, toplumsal düzeni korumak ve görsel karmaşayı önlemek için uygulanıyor.

10. Alaska: Canlı bir geyiği uçaktan atmak yasak!

10. Alaska: Canlı bir geyiği uçaktan atmak yasak!

Alaska’da canlı bir geyiği uçaktan itmek kesinlikle yasak. Bu yasa, hem geyiklerin refahını hem de yerdeki insanların güvenliğini korumayı amaçlıyor. Bir geyiğin düşmesi sırasında zarar görmesini ya da beklenmedik kazalara yol açmasını önlemek için böyle bir düzenleme getirilmiş.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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