Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası

Bazı yasalar o kadar garip ki gerçek olduklarına inanmak zor! Amerika’nın farklı eyaletlerinde, mantığı zorlayan kurallar hala yürürlükte. Bu kuralların bir kısmı eski dönemlerden kalmış. Bazıları ise tamamen çevreyi ya da düzeni korumak için. İşte sizi şaşkına çevirecek birbirinden tuhaf 10 Amerikan yasası!