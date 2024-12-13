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Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası

Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 14:11

ABD, kültürel çeşitliliği ve tarihi ile dünyada her zaman ilgi çeken bir ülke olmuştur. Ancak yasal dünyası bazen kültürel yapısından bile daha garip ve şaşırtıcı olabiliyor. Bu yasalar, sıradan hayatın akışını absürt bir şekilde değiştiren kurallar koymuş. Ne kadar garip olabilir ki diye düşünmeyin! Emin olun çok şaşıracağınız yasalar bulunuyor.

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1. Virginia’da 14 Yaşından Büyüklere Şekerleme Yasak!

Chesapeake City’de Halloween kutlamalarına katılmayı düşünüyorsanız dikkat edin. 14 yaşından büyükler şeker toplamaya kalkışırsa yasayı ihlal etmiş olur! Dahası, 14 yaş altı için de saat 20.00’den sonra sokakta olmak yasak.

2. Vermont’ta Diş Protezi İçin Eş Onayı Gerekli!

2. Vermont’ta Diş Protezi İçin Eş Onayı Gerekli!

Evet, doğru duydunuz. Vermont’ta bir kadın diş protezi yaptırmak istiyorsa eşinden yazılı izin almak zorunda. Bu yasa aktif olarak uygulanmasa da resmen yürürlükte ve hala kaldırılmamış.

3. Arizona’da Eşeklerin Banyoda Olması Yasak! 😂

1920’lerde Arizona’da bir eşeğin banyoda uyuduğu bir ev, şiddetli bir selde tamamen su altında kalmıştı. Talihsiz olayın ardından, benzer trajedilerin yaşanmaması için şehirde böyle bir yasa çıkarıldı. Artık eşekler banyodan uzak tutuluyor!

4. Georgia’da Teknede Yaşamak Yasaklanmış!

4. Georgia’da Teknede Yaşamak Yasaklanmış!

Georgia eyaleti, 1992’de çıkardığı bir yasayla bir teknede 30 gün’den fazla yaşamaya sınır getirdi. Altamaha Nehri’ndeki bakımsız teknelerin turizmi etkilediği düşünülerek bu karar alınmış.

5. Indiana’da Atlarla Yarış Yapmak Yasak!

5. Indiana’da Atlarla Yarış Yapmak Yasak!

Atınızla Indiana eyaletinden bir başkasına gitmek istiyorsanız, hızınıza dikkat edin! 1975’te yürürlüğe giren bu yasa, atların şehirlerarası yollarda 10 km/s’i geçmesini yasaklıyor.

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6. Kentucky’de Aynı Kişiyle En Fazla 3 Kez Evlenebilirsiniz!

Eğer Kentucky’de yaşıyorsanız, bir kadının aynı kişiyle üçten fazla evlenmesi yasal olarak yasak. Ama Amerika’daki evlilik yasalarının geneli de fazlasıyla ilginç:

  • Utah’ta kuzenler ancak 65 yaşını geçince evlenebilir. 

  • Connecticut’ta bir pazar günü eşinizi öpmek bile yasadır.

7. Mississippi’de Diyet mi? Unutun Gitsin!

“Anti-Bloomberg Yasası” olarak bilinen bu yasa, restoranların yiyeceklerin besin içeriğini paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda porsiyon kısıtlamalarına da izin vermiyor. Diyetteyseniz Mississippi’ye gitmeden iki kez düşünün!

8. New Hampshire’da Gece Deniz Yosunu Toplamak Yasak!

8. New Hampshire’da Gece Deniz Yosunu Toplamak Yasak!

New Hampshire sahillerinde gece deniz yosunu toplamak yasa dışı! Gündüz herhangi bir sorun yok ama bu yasa, yosun ticaretinin getirdiği sorunlarla başa çıkmak için getirildi.

9. Oregon’da Mezarlıkta Avlanmak Yasak!

9. Oregon’da Mezarlıkta Avlanmak Yasak!

Mezarlık alanlarında hayvan avlayan bir avcı, eyalette büyük bir yasal değişikliğe neden oldu. Oregon, bu saygısızlığı ortadan kaldırmak için mezarlık alanlarında avlanmayı yasakladı.

10. Tennessee’de Netflix Parolanızı Paylaşmayın!

steemitimages.com

Netflix’in parola paylaşımına karşı önlemleri yeni değil. Tennessee’de 2011’de çıkan bir yasayla, parola paylaşımı özellikle yasalara aykırı hale getirildi. Ama yasa, daha çok çalınan hesapları satmaya çalışan hacker’ları hedef alıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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