Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası
Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası
ABD, kültürel çeşitliliği ve tarihi ile dünyada her zaman ilgi çeken bir ülke olmuştur. Ancak yasal dünyası bazen kültürel yapısından bile daha garip ve şaşırtıcı olabiliyor. Bu yasalar, sıradan hayatın akışını absürt bir şekilde değiştiren kurallar koymuş. Ne kadar garip olabilir ki diye düşünmeyin! Emin olun çok şaşıracağınız yasalar bulunuyor.
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1. Virginia’da 14 Yaşından Büyüklere Şekerleme Yasak!
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2. Vermont’ta Diş Protezi İçin Eş Onayı Gerekli!
3. Arizona’da Eşeklerin Banyoda Olması Yasak! 😂
4. Georgia’da Teknede Yaşamak Yasaklanmış!
5. Indiana’da Atlarla Yarış Yapmak Yasak!
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6. Kentucky’de Aynı Kişiyle En Fazla 3 Kez Evlenebilirsiniz!
7. Mississippi’de Diyet mi? Unutun Gitsin!
8. New Hampshire’da Gece Deniz Yosunu Toplamak Yasak!
9. Oregon’da Mezarlıkta Avlanmak Yasak!
10. Tennessee’de Netflix Parolanızı Paylaşmayın!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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