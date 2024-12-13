Var Olduğuna Bile İnanmak İstemeyeceğiniz Birbirinden Garip 10 Amerikan Yasası

ABD, kültürel çeşitliliği ve tarihi ile dünyada her zaman ilgi çeken bir ülke olmuştur. Ancak yasal dünyası bazen kültürel yapısından bile daha garip ve şaşırtıcı olabiliyor. Bu yasalar, sıradan hayatın akışını absürt bir şekilde değiştiren kurallar koymuş. Ne kadar garip olabilir ki diye düşünmeyin! Emin olun çok şaşıracağınız yasalar bulunuyor.

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