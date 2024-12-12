Smaç 3 Puan: Kuzey Kore'nin Birbirinden Garip 5 Basketbol Kuralı

Basketbolun dünyanın dört bir yanında sevilen bir spor olduğunu biliyoruz ama Kuzey Kore'de işler biraz farklı. Diktatör Kim Jong-un'un basketbol sevgisi, bu sporun kurallarını tamamen yeniden yazmasına neden olmuş. En fazla ne kadar garip olabilir ki? diye düşünmeyin... Emin olun epey garip. Hadi gelin beraber bakalım!