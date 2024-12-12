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Smaç 3 Puan: Kuzey Kore'nin Birbirinden Garip 5 Basketbol Kuralı

Smaç 3 Puan: Kuzey Kore'nin Birbirinden Garip 5 Basketbol Kuralı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 15:52

Basketbolun dünyanın dört bir yanında sevilen bir spor olduğunu biliyoruz ama Kuzey Kore'de işler biraz farklı. Diktatör Kim Jong-un'un basketbol sevgisi, bu sporun kurallarını tamamen yeniden yazmasına neden olmuş. En fazla ne kadar garip olabilir ki? diye düşünmeyin... Emin olun epey garip. Hadi gelin beraber bakalım!

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1. Kuzey Kore'de smaç basmak puanı artırıyor!

1. Kuzey Kore'de smaç basmak puanı artırıyor!

Kuzey Kore'de smaçlar tam üç puan değerinde! Bu kural, seyircilerin oyundan daha fazla keyif almasını sağlıyor olabilir ama NBA’de olsa, Stephen Curry gibi oyuncuların tarzı tamamen değişirdi.

2. Üçlükler tam isabet olduğunda dört puan değerinde!

2. Üçlükler tam isabet olduğunda dört puan değerinde!

Eğer top çembere değmeden 'swish' yaparsa, Kuzey Kore'de üçlükler dört puan kazanıyor.

3. Serbest atış kaçırmak puan kaybettiriyor!

3. Serbest atış kaçırmak puan kaybettiriyor!

Kuzey Kore'de, serbest atış kaçıran oyuncular bir puan kaybediyor.

4. Maçın son üç saniyesinde atılan sayılar tam sekiz puan!

4. Maçın son üç saniyesinde atılan sayılar tam sekiz puan!

5. Maçlar berabere bitebiliyor!

5. Maçlar berabere bitebiliyor!
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2013 yılında Kim Jong-un ve Dennis Rodman'ın izlediği bir maç 110-110 berabere bitti. Kuzey Kore'de beraberlik, takımların ortak kazanan ilan edilmesine yol açıyor.

2013 yılında Kim Jong-un ve Dennis Rodman'ın izlediği bir maç 110-110 berabere bitti. Kuzey Kore'de beraberlik, takımların ortak kazanan ilan edilmesine yol açıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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