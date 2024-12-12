Smaç 3 Puan: Kuzey Kore'nin Birbirinden Garip 5 Basketbol Kuralı
Smaç 3 Puan: Kuzey Kore'nin Birbirinden Garip 5 Basketbol Kuralı
Basketbolun dünyanın dört bir yanında sevilen bir spor olduğunu biliyoruz ama Kuzey Kore'de işler biraz farklı. Diktatör Kim Jong-un'un basketbol sevgisi, bu sporun kurallarını tamamen yeniden yazmasına neden olmuş. En fazla ne kadar garip olabilir ki? diye düşünmeyin... Emin olun epey garip. Hadi gelin beraber bakalım!
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1. Kuzey Kore'de smaç basmak puanı artırıyor!
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2. Üçlükler tam isabet olduğunda dört puan değerinde!
3. Serbest atış kaçırmak puan kaybettiriyor!
4. Maçın son üç saniyesinde atılan sayılar tam sekiz puan!
5. Maçlar berabere bitebiliyor!
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2013 yılında Kim Jong-un ve Dennis Rodman'ın izlediği bir maç 110-110 berabere bitti. Kuzey Kore'de beraberlik, takımların ortak kazanan ilan edilmesine yol açıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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