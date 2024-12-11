Eczacıbaşı'nda Neler Oluyor? Neslihan Demir'den Dikkat Çeken Ferhat Akbaş Açıklaması
Eczacıbaşı'nda Neler Oluyor? Neslihan Demir'den Dikkat Çeken Ferhat Akbaş Açıklaması
Socrates Dergi'de Emre Yazıcıol'un sunumu, Neslihan Demir'in yorumlarıyla, voleybol dünyasında yaşanan son gelişmelerin ele alındığı Voleybol Nesli programının son bölümünde Eczacıbaşı Dynavit'in gidişatı değerlendirildi. Neslihan Demir, turuncu-beyazlı ekipte başantrenör Ferhat Akbaşı'ın istifa ettiği iddiasında bulundu.
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Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında lider Eczacıbaşı, Galatasaray'ı konuk etmiş, parkeden 3-1'lik sonuçla mağlup ayrılmıştı.
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Sürpriz yenilginin ardından Ferhat Akbaş ve takımın inişli çıkışlı performansı da birçok voleybolseverin tepkisini çekmişti.
Socrates Dergi'de konuşan eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Akbaş'ın geçtiğimiz günlerde istifa kararı aldığını ancak yönetimin bu duruma karşı çıktığının kulağına geldiğini paylaştı.
"İddiaya göre de bunun doğruluğunu bilmiyorum ben bilemem de. Daha önceki haftalarda koç Ferhat Akbaş'ın istifa ettiği ama yönetimin kabul etmediği söyleniliyor. Bu bir iddia.
Ne gözümle gördüm ne kulağımla duydum. Ama böyle bir durum da olduğu söyleniyor. Yalan da olabilir bilmiyorum ama böyle bir şey de duyduğumu söylemek istedim."
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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