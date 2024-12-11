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Yabancı Ünlüler Dört Büyük Kulüpten Hangisinin Taraftarı Olurdu?

Yabancı Ünlüler Dört Büyük Kulüpten Hangisinin Taraftarı Olurdu?

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
11.12.2024 - 17:28

X'in yapay zekası Grok'un kısıtlımalar dahilinde ücretsiz olmasının ardından birçok kullanıcı, yabancı ünlülere tuttuğu takımın formasını giydirdi. Ortaya çıkan sonuçlar, platformda büyük ilgi topladı. Biz de bazı isimleri dört büyük kulüpten biriyle eşleştirerek anket hazırladık. Sizce bu isimler Türkiye'de hangi takımı desteklerdi? 👇

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1. Ana de Armas

1. Ana de Armas

2. Chris Hemsworth

2. Chris Hemsworth

3. Ester Exposito

3. Ester Exposito

4. Dan Reynolds

4. Dan Reynolds

5. Natalie Portman

5. Natalie Portman
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6. Henry Cavill

6. Henry Cavill

7. Sydney Sweeney

7. Sydney Sweeney

8. Jamie Dornan

8. Jamie Dornan

9. Elon Musk

9. Elon Musk

10. Margot Robbie

10. Margot Robbie

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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