Yabancı Ünlüler Dört Büyük Kulüpten Hangisinin Taraftarı Olurdu?

X'in yapay zekası Grok'un kısıtlımalar dahilinde ücretsiz olmasının ardından birçok kullanıcı, yabancı ünlülere tuttuğu takımın formasını giydirdi. Ortaya çıkan sonuçlar, platformda büyük ilgi topladı. Biz de bazı isimleri dört büyük kulüpten biriyle eşleştirerek anket hazırladık. Sizce bu isimler Türkiye'de hangi takımı desteklerdi? 👇