Yabancı Ünlüler Dört Büyük Kulüpten Hangisinin Taraftarı Olurdu?
Yabancı Ünlüler Dört Büyük Kulüpten Hangisinin Taraftarı Olurdu?
X'in yapay zekası Grok'un kısıtlımalar dahilinde ücretsiz olmasının ardından birçok kullanıcı, yabancı ünlülere tuttuğu takımın formasını giydirdi. Ortaya çıkan sonuçlar, platformda büyük ilgi topladı. Biz de bazı isimleri dört büyük kulüpten biriyle eşleştirerek anket hazırladık. Sizce bu isimler Türkiye'de hangi takımı desteklerdi? 👇
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1. Ana de Armas
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2. Chris Hemsworth
3. Ester Exposito
4. Dan Reynolds
5. Natalie Portman
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6. Henry Cavill
7. Sydney Sweeney
8. Jamie Dornan
9. Elon Musk
10. Margot Robbie
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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