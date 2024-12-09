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Arda Güler'in Sevgilisi Duru Naymanlı Paylaşımı Görenlerin Gözlerinden Kalpler Çıkarttı

Arda Güler'in Sevgilisi Duru Naymanlı Paylaşımı Görenlerin Gözlerinden Kalpler Çıkarttı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
09.12.2024 - 21:36

Futbol dünyası genellikle hareketli aşk hayatlarıyla gündeme gelse de, bazı oyuncular sadakatleriyle örnek oluyor. Çocukluk aşklarıyla yıllardır süren ilişkilerini koruyan bu isimler, şöhretin ve yoğun temponun aşkı gölgeleyemeyeceğini kanıtlıyor. Gerçek sevgi, en büyük yıldızların bile sığınağı olabiliyor. Bu isimlerden biri de milli futbolcumuz Arda Güler.

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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Eylül ayının son günlerinde sevgilisi Duru Nayman ile birlikte ilk kez resmi bir etkinlikte, Courtois’nın belgesel galasında el ele görüntülenen Güler, yoğun ilgi toplamıştı.

Eylül ayının son günlerinde sevgilisi Duru Nayman ile birlikte ilk kez resmi bir etkinlikte, Courtois’nın belgesel galasında el ele görüntülenen Güler, yoğun ilgi toplamıştı.

Son olarak Madrid'in Girona deplasmanında 3-0 kazandığı maçta fileleri havalandırarak bu sezon ilk kez skora katkı yapan 19 yaşındaki oyuncumuz, performansıyla takdir paylaşımlarıyla alkışları aldı.

Son olarak Madrid'in Girona deplasmanında 3-0 kazandığı maçta fileleri havalandırarak bu sezon ilk kez skora katkı yapan 19 yaşındaki oyuncumuz, performansıyla takdir paylaşımlarıyla alkışları aldı.

Fotoğrafları adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Fotoğrafları adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Bazı yabancı kullanıcılar, Duru'nun Arda'nın sevgilisi olduğuna inanamadı. Kız kardeşi sandı.

Bazı yabancı kullanıcılar, Duru'nun Arda'nın sevgilisi olduğuna inanamadı. Kız kardeşi sandı.
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İşte gelen yorumlar 👇

İşte gelen yorumlar 👇
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"Kız kardeşi değil mi?"

"Kız kardeşi değil mi?"
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"Neden birbirlerine benziyorlar?"

"Neden birbirlerine benziyorlar?"
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"Geçen aya kadar onun kız kardeşi olduğuna dair haberler görüyordum"

"Geçen aya kadar onun kız kardeşi olduğuna dair haberler görüyordum"
twitter.com
twitter.com

"Birlikte çok tatlı görünüyorlar"

"Birlikte çok tatlı görünüyorlar"
twitter.com
twitter.com

"Çok kusursuz ve çekici, dokunuşları ve pasları gibi"

"Çok kusursuz ve çekici, dokunuşları ve pasları gibi"
twitter.com
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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