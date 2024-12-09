Arda Güler'in Sevgilisi Duru Naymanlı Paylaşımı Görenlerin Gözlerinden Kalpler Çıkarttı

Futbol dünyası genellikle hareketli aşk hayatlarıyla gündeme gelse de, bazı oyuncular sadakatleriyle örnek oluyor. Çocukluk aşklarıyla yıllardır süren ilişkilerini koruyan bu isimler, şöhretin ve yoğun temponun aşkı gölgeleyemeyeceğini kanıtlıyor. Gerçek sevgi, en büyük yıldızların bile sığınağı olabiliyor. Bu isimlerden biri de milli futbolcumuz Arda Güler.