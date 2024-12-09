Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Athletic'in İstanbul Paylaşımına Sarı-Lacivertlilerden Gelen Yanıtlar

Şampiyonlar, Avrupa veya Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin rakiplerinin Türkiye'ye ayak bastığında en sevdiği şeylerden biri, etkileşim. Genellikle İstanbul'a gelen takımlar, dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyken sosyal medya hesaplarından daha sık paylaşım yapmaya başlıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Atlethic Club de bu geleneğe ayak uyduran takımlardan biri oldu. İspanyol ekibi, 'Merhaba İstanbul, Merhaba Türkiye!' dedi. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşıma 'lütfen geri dönün' yazdı.