Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Athletic'in İstanbul Paylaşımına Sarı-Lacivertlilerden Gelen Yanıtlar
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Athletic'in İstanbul Paylaşımına Sarı-Lacivertlilerden Gelen Yanıtlar
Şampiyonlar, Avrupa veya Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin rakiplerinin Türkiye'ye ayak bastığında en sevdiği şeylerden biri, etkileşim. Genellikle İstanbul'a gelen takımlar, dünyanın en güzel şehirlerinden birindeyken sosyal medya hesaplarından daha sık paylaşım yapmaya başlıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Atlethic Club de bu geleneğe ayak uyduran takımlardan biri oldu. İspanyol ekibi, 'Merhaba İstanbul, Merhaba Türkiye!' dedi. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşıma 'lütfen geri dönün' yazdı.
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Beşiktaş derbisinden yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi.
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11 Aralık Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak ve TRT1 ekranlarından yayınlanacak Atlethic Club karşılaşmasını heyecanla beklemeye başladı.
Sonucu büyük öneme sahip maç öncesinde rakip, sosyal medya hesabından videolu İstanbul paylaşımında bulundu.
"Merhaba, Türkiye! Merhaba, İstanbul! Merhaba, Kadıköy! 😎 Hi, @Fenerbahce🔥" ifadeleriyle yayınlanan gönderi büyük ilgi gördü.
Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşıma "geri dönün, gelmeyin" şeklinde yanıtlar verdi. 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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