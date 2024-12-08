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Galatasaray Takım Otobüsünün Hızına Yetişemeyenlere Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar

Galatasaray Takım Otobüsünün Hızına Yetişemeyenlere Gelen Birbirinden Komik Yanıtlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.12.2024 - 13:04

Futbol takımlarının otobüsleri, bir kulübün prestijini ve kimliğini yansıtan önemli araçlardan biri. Sadece oyuncuları ve teknik ekibi taşımakla kalmaz, aynı zamanda takım ruhunu ve birlikteliği temsil eder. Özellikle uzun deplasman yolculuklarında büyük konfor ve güvenlik sağlayan otobüsler, kulüp renkleri ve logolarıyla taraftarlar için de bir sembol haline gelmekte. Ancak merak edilen bir konu var: 'Her deplasmana nasıl gidiyorlar?'

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Geçtiğimiz hafta sonu Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak evinde 2 puanı bırakan Galatasaray, yeni haftada Sivasspor'un konuğu.

Geçtiğimiz hafta sonu Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak evinde 2 puanı bırakan Galatasaray, yeni haftada Sivasspor'un konuğu.

Oldukça soğuk havada oynanması beklenen mücadele öncesinde sarı-kırmızılı kulübün takım otobüsü sosyal medyada gündem oldu.

Oldukça soğuk havada oynanması beklenen mücadele öncesinde sarı-kırmızılı kulübün takım otobüsü sosyal medyada gündem oldu.

TRT SPOR muhabiri Tibet Töre, kasım ayının başında tanıtılan yeni otobüsün Sivas'a geldiğini paylaştı.

TRT SPOR muhabiri Tibet Töre, kasım ayının başında tanıtılan yeni otobüsün Sivas'a geldiğini paylaştı.

Otobüsün her deplasmana nasıl gittiğini sorgulandı. 👇

Otobüsün her deplasmana nasıl gittiğini sorgulandı. 👇
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Paylaşım büyük ilgi gördü, ironi dolu cevaplar geldi 😂

Paylaşım büyük ilgi gördü, ironi dolu cevaplar geldi 😂
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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