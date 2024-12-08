Beşiktaş Yenilgisiyle Liderlik Şansını Kaçıran Fenerbahçe'ye Taraftarlarından İsyan Paylaşımları

Türkiye'de derbilerin en az şampiyonluk kadar önemli hale geldiğini söylemek yanlış olmaz. Üç büyüklerin arasındaki ezeli rekabet öyle büyük ki heyecanı tarif edilemez. Nasıl sonuçlanacağı günler, haftalar onca konuşulmaya başlanan dev mücadeleden yenilgiyle ayrılmak, taraftarlar için korkunç bir hayal kırıklığı. Hele ki hedef sezon sonunda mutlu sona ulaşmak, şampiyonluk hasretine son vermekse.