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Beşiktaş Yenilgisiyle Liderlik Şansını Kaçıran Fenerbahçe'ye Taraftarlarından İsyan Paylaşımları

Beşiktaş Yenilgisiyle Liderlik Şansını Kaçıran Fenerbahçe'ye Taraftarlarından İsyan Paylaşımları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
08.12.2024 - 09:36

Türkiye'de derbilerin en az şampiyonluk kadar önemli hale geldiğini söylemek yanlış olmaz. Üç büyüklerin arasındaki ezeli rekabet öyle büyük ki heyecanı tarif edilemez. Nasıl sonuçlanacağı günler, haftalar onca konuşulmaya başlanan dev mücadeleden yenilgiyle ayrılmak, taraftarlar için korkunç bir hayal kırıklığı. Hele ki hedef sezon sonunda mutlu sona ulaşmak, şampiyonluk hasretine son vermekse.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında oldukça kötü bir dönemden geçen Beşiktaş'a konuk oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında oldukça kötü bir dönemden geçen Beşiktaş'a konuk oldu.

Geçtiğimiz günlerde başkan ve teknik direktör değişikliğine gitme kararı alan, beş haftadır kazanamayan ev sahibi, 73. dakikada Oxlade-Chamberlain'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan üç puan çıkarmayı başardı.

Geçtiğimiz günlerde başkan ve teknik direktör değişikliğine gitme kararı alan, beş haftadır kazanamayan ev sahibi, 73. dakikada Oxlade-Chamberlain'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan üç puan çıkarmayı başardı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 25'e yükseltirken Fenerbahçe, 32 puanda kaldı ve 35 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ı yakalama fırsatını kaçırdı.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 25'e yükseltirken Fenerbahçe, 32 puanda kaldı ve 35 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ı yakalama fırsatını kaçırdı.

Mourinho'nun çıktığı iki derbiden de puansız ayrılması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Portekizli, 6. haftada da evinde Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti. 👇

Mourinho'nun çıktığı iki derbiden de puansız ayrılması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Portekizli, 6. haftada da evinde Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti. 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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