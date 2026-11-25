Neriman Köksal, seyircinin hafızasında en çok Fosforlu Cevriye'yle yer etmişti. Perdenin gözü pek kadınlarından biri olarak tanındığı yıllarda, özel hayatı da sinema çevrelerinde konuşuluyordu. Arşivdeki anlatıya göre Köksal, 1958'de film yapımcısı Nevzat Pesen'le bir ilişki yaşamaya başlamıştı. Pesen o sırada evli ve üç çocuk babasıydı. İlişkilerinin 1965'e kadar sürdüğü aktarılmıştı.

Köksal, Konyakçı filminin çekimleri sırasında tanıştığı görüntü yönetmeni Feridun Kete'yle evlenmişti. Arşivdeki yazıya göre bu evlilik öylesine hızlı gerçekleşmişti ki Pesen'in nikahtan önceden haberi bile olmamıştı. Köksal'ın hayatında yeni bir dönem açan bu evlilik, onun yıllar sonra hastane odasında dile getireceği isteğin çok öncesinde yaşanmıştı.

O isteğin merkezinde, Köksal'ın bir zamanlar aynı filmlerde başrolü paylaştığı İzzet Günay vardı. Arşiv yazısında, setlerde yolları kesişen ikilinin bir dönem birliktelik yaşadığı anlatılıyor. Yıllar sonra yeniden görüşmelerini sağlayan şey ise bir film ya da bir Yeşilçam buluşması değil, Köksal'ın yakın dostuna açtığı bir dilek olmuştu.