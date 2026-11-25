Neriman Köksal'ın Son Dileği İzzet Günay'ı Görmekti: Yeşilçam'ın Film Gibi Vedası!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Neriman Köksal ile İzzet Günay, Yeşilçam'da aynı filmlerde rol almış, bir dönem de birliktelik yaşamıştı. Yıllar sonra, 1999'da hastanede tedavi gören Köksal'ın bir isteği vardı. Eski rol arkadaşını bir kez daha görmek istiyordu. Bu dileği önce Çolpan İlhan öğrendi. Ardından Ediz Hun devreye girdi. İzzet Günay'ı hastaneye gitmeye ikna eden kişi ise eşi İpek Hanım oldu.
Fosforlu Cevriye'yle tanınan Neriman Köksal'ın özel hayatı da Yeşilçam yıllarında çok konuşulmuştu.
Bir kez daha İzzet Günay'ı görmek istediğini Çolpan İlhan'a söylemişti.
Çolpan İlhan ziyaretçileri dışarı çıkardı, eski rol arkadaşları baş başa kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın