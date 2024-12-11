Asıl Bunu Konuşmalıydık: Yeşilçam Efsaneleri Türkan Şoray ve İzzet Günay Altın Kelebek'te Asalet Şovu Yaptı

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de gündeme damgasını vurdu. Her dakikasında farklı bir detayın dikkat çektiği gecede pek çok kaos dolu olay yaşandı. Pek çok kişi yaşanan gergin anlara odaklanırken arada gözden kaçırdığımız naiflik dolu dakikalarda vardı. Bunlardan biri de Yeşilçam'ın efsane isimleri Türkan Şoray'ın İzzet Günay'ın koluna girdiği anlar oldu.

O anları görenler, eskilere dönerken ikilinin asaleti karşısında da büyülenmeden edemedi...