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Asıl Bunu Konuşmalıydık: Yeşilçam Efsaneleri Türkan Şoray ve İzzet Günay Altın Kelebek'te Asalet Şovu Yaptı

Asıl Bunu Konuşmalıydık: Yeşilçam Efsaneleri Türkan Şoray ve İzzet Günay Altın Kelebek'te Asalet Şovu Yaptı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
11.12.2024 - 10:40

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de gündeme damgasını vurdu. Her dakikasında farklı bir detayın dikkat çektiği gecede pek çok kaos dolu olay yaşandı. Pek çok kişi yaşanan gergin anlara odaklanırken arada gözden kaçırdığımız naiflik dolu dakikalarda vardı. Bunlardan biri de Yeşilçam'ın efsane isimleri Türkan Şoray'ın İzzet Günay'ın koluna girdiği anlar oldu.

O anları görenler, eskilere dönerken ikilinin asaleti karşısında da büyülenmeden edemedi...

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Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 6 Aralık Pazar günü Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşti.

Bu sene 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 6 Aralık Pazar günü Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşti.

'Kimler ne ödül aldı?' diye merak edenler varsa böyle alabiliriz...

Piştiler, laf sokmalar, gergin anlar, göz kanatan kombinler derken yine sayısız kaosun yaşandığı gecede pek konuşulmayan ama asıl görmemiz gereken bir an da vardı.

Piştiler, laf sokmalar, gergin anlar, göz kanatan kombinler derken yine sayısız kaosun yaşandığı gecede pek konuşulmayan ama asıl görmemiz gereken bir an da vardı.

O da Yeşilçam’ın efsanevi isimleri Türkan Şoray, Emel Sayın, Ediz Hun, Perihan Savaş, İzzet Günay ve Göksel Arsoy adına oğlu Gökhan Arsoy'un sahneye davet edildiği dakikalar elbette.

O da Yeşilçam’ın efsanevi isimleri Türkan Şoray, Emel Sayın, Ediz Hun, Perihan Savaş, İzzet Günay ve Göksel Arsoy adına oğlu Gökhan Arsoy'un sahneye davet edildiği dakikalar elbette.

Altın Kelebek’i en çok kazanan sanatçı olarak damga vuran Türkan Şoray, bu kez törende ‘50. Yıl Özel Ödülü’nü aldı.

Altın Kelebek’i en çok kazanan sanatçı olarak damga vuran Türkan Şoray, bu kez törende ‘50. Yıl Özel Ödülü’nü aldı.

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın pek çok yapımda birlikte rol aldığı İzzet Günay'ın koluna girdiği anlar da gözlerden kaçmadı.

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın pek çok yapımda birlikte rol aldığı İzzet Günay'ın koluna girdiği anlar da gözlerden kaçmadı.
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Görenlere "Yeni nesile örnek olsun" dedirten anları buradan izleyebilirsiniz...

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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