50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri belli oldu. En prestijli ödüllerden biri olarak görülen ödül töreninde birbirinden ünlü isimler yer aldı. Kimi ödüller beklenen isimlere gitti, kimi ödüllerse epey şaşırttı. Bakalım Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde hangi isimler ödül almış?

Ödül alanların listesinin tamamı için sizi böyle alalım: