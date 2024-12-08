50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Belli Oldu!
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Belli Oldu!
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri belli oldu. En prestijli ödüllerden biri olarak görülen ödül töreninde birbirinden ünlü isimler yer aldı. Kimi ödüller beklenen isimlere gitti, kimi ödüllerse epey şaşırttı. Bakalım Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde hangi isimler ödül almış?
Ödül alanların listesinin tamamı için sizi böyle alalım:
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1. En İyi Kadın Oyuncu - Demet Evgar (Bahar)
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2. En İyi Erkek Oyuncu - Mert Yazıcıoğlu (Kızıl Goncalar)
3. En İyi Dizi - İnci Taneleri
4. Yıldızı Parlayanlar Ödülü - Alisa Sezen Sever, Sümeyye Aydoğan, Melis Minkari, Bilal Yiğit Koçak
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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