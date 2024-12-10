Ebru Gündeş'in Geçmişte Yaşadığı Sıkıntılı Günleri Tek Tek Ortaya Döken Modacı Barbaros Şansal Tepki Çekti

Ülkemizin en tanıdık modacılarından biri olan Barbaros Şansal'ı tanıyamayanınız yoktur. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Şansal, her açıklamasıyla da ayrı bir olay oluyor. Pek ünlü ismi eleştirdiğine şahit olduğumuz ünlü modacının hedefinde bu kez de Ebru Gündeş vardı. Gündeş'in geçmişinde yaşadığı sıkıntıları ortaya döküp laf sokan Şansal'ın sözleri kullancıların da tepkisini çekti.