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Ebru Gündeş'in Geçmişte Yaşadığı Sıkıntılı Günleri Tek Tek Ortaya Döken Modacı Barbaros Şansal Tepki Çekti

Ebru Gündeş'in Geçmişte Yaşadığı Sıkıntılı Günleri Tek Tek Ortaya Döken Modacı Barbaros Şansal Tepki Çekti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
10.12.2024 - 21:07

Ülkemizin en tanıdık modacılarından biri olan Barbaros Şansal'ı tanıyamayanınız yoktur. Her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Şansal, her açıklamasıyla da ayrı bir olay oluyor. Pek ünlü ismi eleştirdiğine şahit olduğumuz ünlü modacının hedefinde bu kez de Ebru Gündeş vardı. Gündeş'in geçmişinde yaşadığı sıkıntıları ortaya döküp laf sokan Şansal'ın sözleri kullancıların da tepkisini çekti.

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Geçmişten bugüne sayısız ünlü isimle çalışıp, kıyafetlerine imza atan Barbaros Şansal sert açıklamalarıyla sıkça gündemde kendisine yer buluyor.

Geçmişten bugüne sayısız ünlü isimle çalışıp, kıyafetlerine imza atan Barbaros Şansal sert açıklamalarıyla sıkça gündemde kendisine yer buluyor.

Geçtiğimiz haftalarda gözaltı haberiyle adından söz ettiren modacının, özellikle ünlü kadınlara yönelik eleştirilerine denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz haftalarda gözaltı haberiyle adından söz ettiren modacının, özellikle ünlü kadınlara yönelik eleştirilerine denk gelmişsinizdir.

Şansal'ın bu seferki rotasında da, şarkıcı Ebru Gündeş vardı. Enver Aysever'in 'Radikal Tahammülsüz' programına katılan Şansal ünlü şarkıcının geçmişindeki sıkıntıları "Ebru Gündeş'in elbisesi bile yoktu" diyerek ortaya döktü.

Şansal'ın bu seferki rotasında da, şarkıcı Ebru Gündeş vardı. Enver Aysever'in 'Radikal Tahammülsüz' programına katılan Şansal ünlü şarkıcının geçmişindeki sıkıntıları "Ebru Gündeş'in elbisesi bile yoktu" diyerek ortaya döktü.

Ebru Gündeş'e açık açık laf da sokan Barbaros Şansal'ın konuşmasıyla sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Ebru Gündeş'e açık açık laf da sokan Barbaros Şansal'ın konuşmasıyla sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Önce o anları buradan izleyelim..

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Ardından sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerini okuyalım...

Ardından sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerini okuyalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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