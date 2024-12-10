Zeynep Demirel Islık İtirafıyla Afalladı: Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın Eşi Aylin Ayhan Yenge FC'de Şoke Etti!
Zeynep Demirel Islık İtirafıyla Afalladı: Galatasaraylı Kaan Ayhan'ın Eşi Aylin Ayhan Yenge FC'de Şoke Etti!
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi şimdilerde de Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel'in biricik eşi Zeynep Demirel YouTube’daki Yenge FC programıyla öne çıkıyor. Her bölüm farklı bir ünlü futbolcunun eşiyle bir araya geliyor. Zeynep Demirel'in evine konuk olduğu son isim Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan’ın eşi Aylin Ayhan oldu. Aylin Ayhan, eşinin bilinmeyen yönlerini anlatırken kendisini ıslıkla çağırdığını söylemesi ağızları açık bıraktı.
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Uzun yıllar Fenerbahçe formasıyla ter döken, futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktör olarak kariyerine devam eden Volkan Demirel'in biricik eşi Zeynep Sever Demirel'i tanımayan yoktur.
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Güzelliği ve doğal halleriyle büyük beğeni toplayan, aynı zamanda da şu dönemler üçüncü kızına hamile olan Zeynep Demirel, YouTube 343 Digital kanalında yayınlanan Zeynep Demirel ile Yenge FC programıyla öne çıkıyor.
Ünlü futbolcuların eşleriyle onların kendi evinde bir araya gelip sohbet eden Demirel daha önce sırayla Amine Özil, Aslıhan Doğan Turan, Gözde Kahveci'yle buluşmuştu.
Fenerbahçelilerin gönüllerinde büyük yer tutan yengesi Zeynep Demirel bu kez de programında Galatasaray'ın yıldızlarından Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan'ı konuk etti.
Kahkaha tufanının yaşandığı bölümde "Kaan her akşam telefonda satranç oynar uyumadan önce en az bir saat" diyen Aylin Ayhan, eşinin bilinmeyen yönlerini anlatırken bir itirafla şoke etti.
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Aylin Ayhan'ın "Dışarıda toplumda beni ıslık çalarak çağırır mesela" sözleri başta Zeynep Demirel olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi.
"Şaka yapıyorsun" diyen Zeynep'e "Hayır!" diye karşılık veren Aylin Ayhan "Ben her ıslık çalındığında Kaan olsun olmasın arkamı dönerim, Kaan beni mi çağırdı diye" sözleriyle şaşkınlığı katladı.
Duyduklarına inanamayan Zeynep Demirel "Şaka yapıyorsun" dedikten sonra "Peki bir tınısı var mı, spesifik bir ıslık melodisi mi? Çok bombaymış bu bu arada" ifadelerini kullandı.
Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Ayhan konuşmasının devamında da "Köpeği çağırır gibi evet! Vallaha öyle! Her ıslık çalmasına bakıyorum ben böyle 'Ayhan mı?' diye ... Kaç kere AVM'de falan yukarıdan buldum onu. Çok kötü" diyerek ortalığı kırdı geçirdi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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