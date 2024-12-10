'Parla' Marşı Müfredata Giriyor: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Norm Ender Kararı Ses Getirdi!
'Parla' Marşı Müfredata Giriyor: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Norm Ender Kararı Ses Getirdi!
Son dönemlerin en popüler rapçilerinden biri olan Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' adlı eseri duymayan kalmamıştır. Müzik listelerinin üst sıralarına yerleşen beste oldukça ses getirdi. Tam da bu dönemde yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği sosyal medya hesabından, Parla (100. Yıl Marşı) eserinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gireceğini duyurdu.
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Pek çok şarkısıyla geniş bir kitlenin gönlünü fetheden rapçi Norm Ender'in adını son dönemlerde daha sık duyar olduk biliyorsunuz ki.
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Bunun nedeni de Cumhuriyetin 100. yılı şerefine hem Kenan Doğulu hem Tarkan'dan sonra marş yazıp bestelemesi olmuştu.
Norm Ender'in "Parla" marşı 100. yıla damgasını vurmayı başarmıştı. Aylarca kulaklarımızda yankılanan, radyolarımızdan ve müzik listelerimizden düşmeyen marş hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 🇹🇷
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) yaptığı açıklamaya göre; Parla marşının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılından itibaren müfredata alınacağı duyuruldu.
Türkiye’nin milli değerlerini okul sıralarındaki çocuklara ve gençlere aşılamayı amaç edinen bu anlam dolu marşın, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) başta olmak üzere tüm dijital platformlarda öğrencilere sunulacağı açıklandı.
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Hatta geçtiğimiz günlerde düzenlenen Müzikonair 11. Yıl Prestij Ödülleri törenine katılan Norm Ender, 'Parla'sının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul müfredatına alındığının haberini önden vermişti.
Resmi açıklamanın yapılmasından sonra X hesabından paylaşım yapan Norm Ender "Bir tebriğinizi alırım :)" diyerek heyecanını paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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