Müge Anlı Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e Laf Sokunca Akıllara Seda Sayan'la Yaşadığı "Öküz" Polemiği Geldi!
Müge Anlı Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e Laf Sokunca Akıllara Seda Sayan'la Yaşadığı "Öküz" Polemiği Geldi!
8 Aralık akşamı 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni yine oldukça olaylı ve hareketli geçti! Uzun yıllar hatırlanacak olaylara imza atıldığı gecedeki en büyük dedikoduyu Müge Anlı verdi. 35. Yıl Ödülü'nü alan Müge Anlı'nın başta Çağla Şıkel olmak üzere diğer gündüz kuşağındaki sunuculara laf çarptığı konuşması bomba etkisi yarattı.
Tabii bu polemiğin ardından Müge Anlı'nın yıllar önce bir ödül töreninde Seda Sayan'la yaşadığı 'Öküz gibisin' kaosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Geçtiğimiz pazar akşamı 50.'sine tanıklık ettiğimiz Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Cem Davran ve Çağla Şıkel'in keyifli sunumuyla gerçekleşti!
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İzleyenler ve törenin detaylarını bir şekilde takip edenler bilecektir ki, pek çok dalda ödül dağıtılan gecede yine uzun süre etkisi devam edecek kaos dolu olaylar yaşandı.
Ancak bir olay vardı ki, hepsinin önüne geçti... Sunucu Çağla Şıkel'in 'Meslekte 35. Yıl Ödülü'nü kazanan Müge Anlı'yı sahneye davet etti. İşte olanlar o anda oldu!
Ödülünü oyuncu Kerem Alışık'ın elinden alan Anlı, geçtiğimiz yıl bu yarışmadan neden çekildiğini bir bir açıklarken şunları söyledi:
Başta Çağla Şıkel ve diğer gündüz kuşağındaki rakiplerine kibar bir şekilde laf çarpan Müge Anlı'nın sözleri sonrası ünlü mankenin yüzünün düştüğü de açıkça belliydi.
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Müge Anlı'nın bu sözlerinden sonra sosyal medyada bir video dolaşmaya başladı. O da ünlü araştırmacı-gazetecinin yıllar önce Seda Sayan'la yaşadığı polemiğin görüntüleriydi.
Olayı bilmeyenler için de şöyle özet geçelim; Bir törende kendisine ödül veren Müge Anlı'ya sarılmak isteyen Seda Sayan, Anlı’dan aynı karşılığı görememişti. Müge Anlı’nın bu duruşu karşısında sinirlenen Sayan şarkısını söyleyip töreni terk etmişti.
Salondan ayrılırken görüntülenen Seda Sayan'ın Müge Anlı'yı dürtüp “Ayol eğilip de bir öpmüyorsun öküz gibisin öküz, insan bir öper” ifadelerini kullamasıyla o dönemin magazin manşetlerine damga vurmuştu.
Yıllarca hafızalarda kalan o anlar...
O görüntülerin "Seneye Altın Kelebek'te Çağla Şıkel" notuyla paylaşılması sonra gelen yorumları birlikte görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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