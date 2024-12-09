Müge Anlı Altın Kelebek'te Çağla Şıkel'e Laf Sokunca Akıllara Seda Sayan'la Yaşadığı "Öküz" Polemiği Geldi!

8 Aralık akşamı 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni yine oldukça olaylı ve hareketli geçti! Uzun yıllar hatırlanacak olaylara imza atıldığı gecedeki en büyük dedikoduyu Müge Anlı verdi. 35. Yıl Ödülü'nü alan Müge Anlı'nın başta Çağla Şıkel olmak üzere diğer gündüz kuşağındaki sunuculara laf çarptığı konuşması bomba etkisi yarattı.

Tabii bu polemiğin ardından Müge Anlı'nın yıllar önce bir ödül töreninde Seda Sayan'la yaşadığı 'Öküz gibisin' kaosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.