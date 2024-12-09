onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Altın Kelebek'te Tarihe Geçecek Kaos: 35. Yıl Ödülü Alan Müge Anlı, Çağla Şıkel'e Fena Laf Çarptı!

Altın Kelebek'te Tarihe Geçecek Kaos: 35. Yıl Ödülü Alan Müge Anlı, Çağla Şıkel'e Fena Laf Çarptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2024 - 09:18

Dün gece tamı tamına 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere kıyasla çok daha olaylı ve hareketli geçti! Geceye damgasını vuran ve unutulmayacak birçok olay yaşanırken aralarında özellikle bir tanesi magazin tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı bile!

Öyle ki bundan 10 sene sonra da hatırlanacak bir andı... 35. Yıl Ödülü'nü almak üzere sahneye davet edilen Müge Anlı, başta Çağla Şıkel olmak üzere gündüz kuşağındaki diğer rakiplerine de olay bir göndermede bulundu. Jeton başta düşmedi ama sosyal medya kullanıcıları inceyi fark edince olay koptu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu yıl 50.'sine şahitlik ettiğimiz Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, senelerdir olduğu üzere yine Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşti!

Bu yıl 50.'sine şahitlik ettiğimiz Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, senelerdir olduğu üzere yine Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşti!

Gece boyunca sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmeyen törenin ödül kazananlarını sizler için bu içeriğimizde derlemiştik:

Altın Kelebek bu sene, diğer senelere kıyasla daha kaoslu, daha olaylı geçti ona şüphe yok ama bundan bir 10 yıl sonra da konuşulacak tek bir magazin olayı yaşandı. Başta jeton hiçbirimize düşmedi ama sonradan bir şok geçirip oturduk yerimize...

Altın Kelebek bu sene, diğer senelere kıyasla daha kaoslu, daha olaylı geçti ona şüphe yok ama bundan bir 10 yıl sonra da konuşulacak tek bir magazin olayı yaşandı. Başta jeton hiçbirimize düşmedi ama sonradan bir şok geçirip oturduk yerimize...

Gecenin sunucusu, bir nevi evi sahibi olan Çağla Şıkel, 35. Yıl Ödülü'nü almak üzere Müge Anlı'yı sahneye davet ettiğinde yaşanan o küçük ama vurucu diyalogdan bahsediyoruz elbette!

Gecenin sunucusu, bir nevi evi sahibi olan Çağla Şıkel, 35. Yıl Ödülü'nü almak üzere Müge Anlı'yı sahneye davet ettiğinde yaşanan o küçük ama vurucu diyalogdan bahsediyoruz elbette!

Dün ekran başında olmayanlar için hemen özetleyelim; Müge Anlı ödülünü alırken bariz bir sitemde bulundu. Başrolünde de Çağla Şıkel vardı.

Dün ekran başında olmayanlar için hemen özetleyelim; Müge Anlı ödülünü alırken bariz bir sitemde bulundu. Başrolünde de Çağla Şıkel vardı.

'Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge farklı bir iş yapıyor, aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Ve bence bu, hayatımda duyduğum en onore edici iltifatlardan biriydi' diyen Anlı, oldukça kibardı ama çarpmak istediği lafı da hiç acımadan gerekli yere ulaştırdı. Buyurun, önce beraber izleyelim 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim! Mevzu önce bir anlaşılamadı... 👇

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim! Mevzu önce bir anlaşılamadı... 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sonra koca bir gönderme olduğu ve ciddi ciddi canlı yayında Çağla'ya laf attığı fark edildi... Kimileri magazin kaosunun tadına varırken👇

Sonra koca bir gönderme olduğu ve ciddi ciddi canlı yayında Çağla'ya laf attığı fark edildi... Kimileri magazin kaosunun tadına varırken👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Kimileri de yaşanan diyaloğu gereksiz buldu👇

Kimileri de yaşanan diyaloğu gereksiz buldu👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
12
9
6
3
3
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın