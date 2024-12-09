Altın Kelebek'te Tarihe Geçecek Kaos: 35. Yıl Ödülü Alan Müge Anlı, Çağla Şıkel'e Fena Laf Çarptı!

Dün gece tamı tamına 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere kıyasla çok daha olaylı ve hareketli geçti! Geceye damgasını vuran ve unutulmayacak birçok olay yaşanırken aralarında özellikle bir tanesi magazin tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı bile!

Öyle ki bundan 10 sene sonra da hatırlanacak bir andı... 35. Yıl Ödülü'nü almak üzere sahneye davet edilen Müge Anlı, başta Çağla Şıkel olmak üzere gündüz kuşağındaki diğer rakiplerine de olay bir göndermede bulundu. Jeton başta düşmedi ama sosyal medya kullanıcıları inceyi fark edince olay koptu!