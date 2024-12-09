Altın Kelebek'te Tarihe Geçecek Kaos: 35. Yıl Ödülü Alan Müge Anlı, Çağla Şıkel'e Fena Laf Çarptı!
Altın Kelebek'te Tarihe Geçecek Kaos: 35. Yıl Ödülü Alan Müge Anlı, Çağla Şıkel'e Fena Laf Çarptı!
Dün gece tamı tamına 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz senelere kıyasla çok daha olaylı ve hareketli geçti! Geceye damgasını vuran ve unutulmayacak birçok olay yaşanırken aralarında özellikle bir tanesi magazin tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı bile!
Öyle ki bundan 10 sene sonra da hatırlanacak bir andı... 35. Yıl Ödülü'nü almak üzere sahneye davet edilen Müge Anlı, başta Çağla Şıkel olmak üzere gündüz kuşağındaki diğer rakiplerine de olay bir göndermede bulundu. Jeton başta düşmedi ama sosyal medya kullanıcıları inceyi fark edince olay koptu!
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Bu yıl 50.'sine şahitlik ettiğimiz Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, senelerdir olduğu üzere yine Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla gerçekleşti!
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Altın Kelebek bu sene, diğer senelere kıyasla daha kaoslu, daha olaylı geçti ona şüphe yok ama bundan bir 10 yıl sonra da konuşulacak tek bir magazin olayı yaşandı. Başta jeton hiçbirimize düşmedi ama sonradan bir şok geçirip oturduk yerimize...
Gecenin sunucusu, bir nevi evi sahibi olan Çağla Şıkel, 35. Yıl Ödülü'nü almak üzere Müge Anlı'yı sahneye davet ettiğinde yaşanan o küçük ama vurucu diyalogdan bahsediyoruz elbette!
Dün ekran başında olmayanlar için hemen özetleyelim; Müge Anlı ödülünü alırken bariz bir sitemde bulundu. Başrolünde de Çağla Şıkel vardı.
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Sonra da kimler ne demiş beraber görelim! Mevzu önce bir anlaşılamadı... 👇
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Sonra koca bir gönderme olduğu ve ciddi ciddi canlı yayında Çağla'ya laf attığı fark edildi... Kimileri magazin kaosunun tadına varırken👇
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Kimileri de yaşanan diyaloğu gereksiz buldu👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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