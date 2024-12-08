Pantene Altın Kelebek Tarihinde Bir İlk: Fenomen Alper Rende Ödülünü Alırken Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!
Pantene Altın Kelebek Tarihinde Bir İlk: Fenomen Alper Rende Ödülünü Alırken Sevgilisine Evlilik Teklifi Etti!
Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bir ilk yaşandı! 49 senelik tarihinde görülmemiş olay bugün yaşandı ve 'En İyi Erkek Dijital İçerik Üreticisi' ödülünü alan Alper Rende ödülünü almak için sahneye çıktığında büyük bir sürpriz yaptı. Önce uzun bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Betül Çakmak'ı yanına davet etti. Sonra da tüm Türkiye'nin önünde, canlı yayında evlilik teklifi etti!
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Bu sene tamı tamına 50.'si gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ni geride bıraktık!
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Bu gece sosyal medyayı etkisi altına alıp ele geçiren ve her detayı olay olan ödül gecesi büyük ses getirdi.
Fakat belki de en büyük sürpriz, sosyal medya fenomeni Alper Rende “En İyi Dijital Erkek İçerik Üreticisi” ödülünü almak üzere sahneye çıkınca yaşandı.
Beraber içerik ürettiği, uzunca bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Betül Çakmak'ı sahneye davet eden Alper Rende, canlı yayında evlilik teklifi etti.
Böylece Altın Kelebek tarihinde de bir ilk yaşandı. Bu gözler bunları da gördü yani! Ödül gecesinde evlilik teklifi etme konsepti de tuttu bu arada! Sosyal medya kullanıcıları pek bir yükseldi bu meseleye!
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Sonra da bu gece herkese sürpriz olan evlilik teklifine gelen yorumlara göz atalım 👇
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👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Kral hareket mi? Cringe hareket mi? Hadi yorumlarda buluşalım!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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