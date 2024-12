Gecenin Marulu: Pantene Altın Kelebek'te 50. Yıl Özel Ödülü Alan Bülent Ersoy'un Elbisesi Kalp Krizi Geçirtti!

Bu yıl 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Her sene büyük bir heyecanla beklenen ve ilgiyle takip edilen tören, bu sene sosyal medya kullanıcılarının radarına her zamankinden daha çok girdi! Her detayı ayrı olay olan geceye Bülent Ersoy da imzasını bırakmasa olmazdı. 50. Yıl Özel Ödülü'nü alan Diva, gece için seçtiği elbiseyle resmen yerden yere vuruldu.

E ne yalan söyleyelim, kimse 2024'te Altın Kelebek'te dev bir marulun varlığını unutmayacak!