Gecenin Marulu: Pantene Altın Kelebek'te 50. Yıl Özel Ödülü Alan Bülent Ersoy'un Elbisesi Kalp Krizi Geçirtti!
Gecenin Marulu: Pantene Altın Kelebek'te 50. Yıl Özel Ödülü Alan Bülent Ersoy'un Elbisesi Kalp Krizi Geçirtti!
Bu yıl 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Her sene büyük bir heyecanla beklenen ve ilgiyle takip edilen tören, bu sene sosyal medya kullanıcılarının radarına her zamankinden daha çok girdi! Her detayı ayrı olay olan geceye Bülent Ersoy da imzasını bırakmasa olmazdı. 50. Yıl Özel Ödülü'nü alan Diva, gece için seçtiği elbiseyle resmen yerden yere vuruldu.
E ne yalan söyleyelim, kimse 2024'te Altın Kelebek'te dev bir marulun varlığını unutmayacak!
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Bu yıl 50.'si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti! Geceye damga vuran, tüyleri diken diken, bir küçük afallatan çok an oldu. Fakat genel itibariyle uzun süredir hasret kaldığımız kadar güzel bir ödül gecesiydi!
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Geceye damga vuran isimlerden biri de tabii ki -çünkü aksi olsa şaşırırdık!- Bülent Ersoy oldu. 50. Yıl Özel Ödülü alan Diva, yine ve yeniden kombin seçimiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi bir de üstüne güzelce kanatmayı başardı!
Sonra da marul, roka, lahanadan tutun Shrek ve Grinch'e kadar yeşil her şeye benzetilen ve yerden yere vuralan kombine gelen yorumları görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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