İSKİ, Kanal İstanbul Şantiyesine Yıkım Kararı Verdi: Gözaltına Alındılar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.
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İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yönetimindeki İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasında TOKİ eliyle yürütülen konut inşaatını ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu operasyonun ‘tesadüf’ olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:
Çelik'in paylaşımı:
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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