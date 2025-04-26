İSKİ, Kanal İstanbul Şantiyesine Yıkım Kararı Verdi: Gözaltına Alındılar

''Sabaha yine “şafak operasyonuyla” uyandık.

İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik büyük bir operasyon var.

Doğrusunu anlatalım.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısında tam üç kez yenildiler.

Rantları bitti. Halka hizmet başladı.

Sizi çalıştırmayacağız dediler. Ekrem Başkanımız ve ekibi her türlü baskıya göğüs gererek çalıştılar.

Ne yaptılar?

Yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn ettiler. Millet iradesini yok sayarak 19 Mart darbesini gerçekleştirdiler. Ama halkımız bu olan bitene hiç inanmadı.

Daha üç gün önce büyük bir depremle sarsıldık. İşi gücü bırakıp başkanını zindana attıkları İBB’yi karalamaya kalkıştılar. Bir yandan İstanbul’a ihanet projesi olan Kanal İstanbul için harekete geçtiler.

Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir.

İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi.

Operasyon geldi.

İhanete karşı çıkan İBB çalışanları şu anda Vatan Emniyet’te.

İktidarın ne yapmak istediği açık.

Akıl dışı ve zorbalığa dayanan “şok propagandalarını” derinleştirmek. Milletin iradesini bu sayede kırmak.

İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir hamasi tutumu adım öteye taşıyarak, açıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısına kilit vurmak.

Kayyum atamaya güçleri yetmedi.

Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizi çalışamaz hale getirmek istiyorlar.

Buna müsaade etmeyeceğiz.

Arkadaşlarımızı da alacağız.

Bu kadim kenti size yağmalatmayacağız.''