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İSKİ, Kanal İstanbul Şantiyesine Yıkım Kararı Verdi: Gözaltına Alındılar

İSKİ, Kanal İstanbul Şantiyesine Yıkım Kararı Verdi: Gözaltına Alındılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.04.2025 - 16:59

İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki TOKİ inşaatına ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istedi. Bu olayın hemen ardından düzenlenen operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 50'si gözaltına alındı.

Bu isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay da var.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yönetimindeki İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasında TOKİ eliyle yürütülen konut inşaatını ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istedi.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa yönetimindeki İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasında TOKİ eliyle yürütülen konut inşaatını ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istedi.

İSKİ bunun için 23 Mayıs 2025’e kadar süre verdi. İSKİ inşaatın verilen sürede durdurulmaması halinde şantiyenin yıkılacağını bildirdi. Uyarıya rağmen bölgedeki inşaatın hızla devam ettiği gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu operasyonun ‘tesadüf’ olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu operasyonun ‘tesadüf’ olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

''Sabaha yine “şafak operasyonuyla” uyandık.

İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik büyük bir operasyon var.

Doğrusunu anlatalım.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısında tam üç kez yenildiler.

Rantları bitti. Halka hizmet başladı.

Sizi çalıştırmayacağız dediler. Ekrem Başkanımız ve ekibi her türlü baskıya göğüs gererek çalıştılar.

Ne yaptılar?

Yargıyı bir sopa gibi kullanarak siyaseti dizayn ettiler. Millet iradesini yok sayarak 19 Mart darbesini gerçekleştirdiler. Ama halkımız bu olan bitene hiç inanmadı.

Daha üç gün önce büyük bir depremle sarsıldık. İşi gücü bırakıp başkanını zindana attıkları İBB’yi karalamaya kalkıştılar. Bir yandan İstanbul’a ihanet projesi olan Kanal İstanbul için harekete geçtiler.

Bugün yapılan operasyon bir tesadüf değildir.

İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki Sazlıdere Barajı havzasına dikilen TOKİ konutları için dün kaçak yapı ve yıkım kararı verdi.

Operasyon geldi.

İhanete karşı çıkan İBB çalışanları şu anda Vatan Emniyet’te.

İktidarın ne yapmak istediği açık.

Akıl dışı ve zorbalığa dayanan “şok propagandalarını” derinleştirmek. Milletin iradesini bu sayede kırmak.

İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik bir hamasi tutumu adım öteye taşıyarak, açıkça İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapısına kilit vurmak.

Kayyum atamaya güçleri yetmedi.

Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyemizi çalışamaz hale getirmek istiyorlar.

Buna müsaade etmeyeceğiz.

Arkadaşlarımızı da alacağız.

Bu kadim kenti size yağmalatmayacağız.''

Çelik'in paylaşımı:

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yıkım kararının operasyonla alakasının olmadığı belirtilen paylaşımda şu ifadeler yer aldı: ''İBB'ye yönelik soruşturma kapsamındaki ikinci dalga gözaltılarla ilgili, 'İSKİ’nin, Kanal İstanbul güzergahında kalan Arnavutköy Sazlıbosna'daki TOKİ konutlarına yıkım kararı alması üzerine bu operasyon yapıldı' iddiası doğru değildir.

26 Nisan'da (bugün) gerçekleştirilen gözaltılar, 'İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması' kapsamında olup, yargı süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklular hakkında, 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Mart 2025 tarihinde eş zamanlı operasyonlarla 101 şahıs hakkında işlem tesis edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda tespit edilen 53 şüpheli hakkında 26 Nisan 2025 tarihinde İstanbul, Ankara ve Tekirdağ illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.''

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İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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