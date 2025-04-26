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Dolandırıcıların Son Hedefi Devrim Özkan Oldu: ''Hukuki Süreci Başlattım''

Dolandırıcıların Son Hedefi Devrim Özkan Oldu: ''Hukuki Süreci Başlattım''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.04.2025 - 16:39

Dolandırıcıların son hedefi ünlü oyuncu Devrim Özkan oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, 'Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim' dedi.

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren oyuncu Devrim Özkan, takipçilerini uyardı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren oyuncu Devrim Özkan, takipçilerini uyardı.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Ne Gemiler Yaktım' ve 'Mavi Mağara' gibi dizi ve filmlerle geniş kitlelerce tanınan 26 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Siber dolandırıcılık vakaları gün geçtikçe artıyor. Özellikle de tanınan insanların isimlerini kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları sık sık gündeme gelmeye başladı.

Siber dolandırıcılık vakaları gün geçtikçe artıyor. Özellikle de tanınan insanların isimlerini kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları sık sık gündeme gelmeye başladı.

Bu kez de dolandırıcılar tarafından ismi kullanılan kişi Devrim Özkan oldu.

 Devrim Özkan, adını kullanıp hem kendi çevresini rahatsız eden, hem de dolandırıcılık yapan şahıslar olduğunu açıkladı. Özkan, konuya ilişkin hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" diye yazdı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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