Dolandırıcıların Son Hedefi Devrim Özkan Oldu: ''Hukuki Süreci Başlattım''
Dolandırıcıların son hedefi ünlü oyuncu Devrim Özkan oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, 'Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim' dedi.
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren oyuncu Devrim Özkan, takipçilerini uyardı.
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Siber dolandırıcılık vakaları gün geçtikçe artıyor. Özellikle de tanınan insanların isimlerini kullanarak yapılan dolandırıcılık olayları sık sık gündeme gelmeye başladı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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