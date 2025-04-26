Dolandırıcıların Son Hedefi Devrim Özkan Oldu: ''Hukuki Süreci Başlattım''

Bu kez de dolandırıcılar tarafından ismi kullanılan kişi Devrim Özkan oldu.

Devrim Özkan, adını kullanıp hem kendi çevresini rahatsız eden, hem de dolandırıcılık yapan şahıslar olduğunu açıkladı. Özkan, konuya ilişkin hukuki süreç başlattığını duyurdu.