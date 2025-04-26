Sosyal Medyadan Duyurdu! Ünlü Şarkıcı Sefo'nun Aile Evinde Yangın: ''Ablam ve 2 Kedimiz Çok Şükür İyi”
Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo lakaplı Seyfullah Sağır'ın Samsun'daki aile evinde yangın çıktı. Sosyal medya hesabınan paylaşım yapan Sefo, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi” dedi.
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“Bilmem mi?” şarkısı ile ünlenen rap şarkıcısı Sefo'dan kötü haber geldi.
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Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
İşte o paylaşım:
Yangına ilişkin görüntü:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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