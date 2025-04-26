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Sosyal Medyadan Duyurdu! Ünlü Şarkıcı Sefo'nun Aile Evinde Yangın: ''Ablam ve 2 Kedimiz Çok Şükür İyi”

Sosyal Medyadan Duyurdu! Ünlü Şarkıcı Sefo'nun Aile Evinde Yangın: ''Ablam ve 2 Kedimiz Çok Şükür İyi”

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.04.2025 - 10:17

Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo lakaplı Seyfullah Sağır'ın Samsun'daki aile evinde yangın çıktı. Sosyal medya hesabınan paylaşım yapan Sefo, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi” dedi.

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“Bilmem mi?” şarkısı ile ünlenen rap şarkıcısı Sefo'dan kötü haber geldi.

“Bilmem mi?” şarkısı ile ünlenen rap şarkıcısı Sefo'dan kötü haber geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, dün gece saatlerinde İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’ndeki sitedeki 10 katlı binanın son katında meydana geldi. Evin ünlü rap şarkıcısı Sefo'nun ailesinin evi olduğu ortaya çıktı. 

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler gelmeden önce komşular da çıkan yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sefo’nun ablasının ve evdeki 2 kedinin yangından etkilenmediği öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Rap şarkıcısı Sefo sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Paylaşımında, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi. Hemen yardıma koşan komşularımızın hakkı ödenmez” diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

Yangına ilişkin görüntü:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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