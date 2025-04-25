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Skandal Olay! Marketlerde Satılıyordu: Bakanlık, 8 Sucuk Markasını İfşa Etti

Skandal Olay! Marketlerde Satılıyordu: Bakanlık, 8 Sucuk Markasını İfşa Etti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 17:18

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde hile yapanları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi 25 Nisan tarihi itibarıyla güncellendi. Listeye 8 sucuk markası eklendi. Sucukların içinden dil, deri, baş eti ve sakatat çıktı.

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Sucuğun içinden çıkanlar mide bulandırdı. Marketler satılan 8 sucuk markası ifşa oldu.

Sucuğun içinden çıkanlar mide bulandırdı. Marketler satılan 8 sucuk markası ifşa oldu.

Sucuk severlere kötü haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi 25 Nisan tarihi itibarıyla güncelleni. Listeye 8 markası eklendi.

Bakanlık, marketlerde satışa sunulan 8 hileli sucuk markasını şu şekilde paylaştı:

Bakanlık, marketlerde satışa sunulan 8 hileli sucuk markasını şu şekilde paylaştı:

ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi. 

ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu. 

TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı. 

EREN YUMURTA GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından üretilen Eren Tekin markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu. 

EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU tarafından üretilen TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi. 

ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. 

BEYPA GIDA PAZARLAMA tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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