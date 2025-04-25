Acı Haberi Oğlu Duyurdu: Beymen'in Kurucusu İş İnsanı Ali Osman Boyner Hayatını Kaybetti
Beymen'in kurucusu ve moda dünyasının tanınan ismi Ali Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Boyner'in 26 Nisan Pazar günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
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Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer alan Türk tekstil ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Osman Boyner'den kötü haber geldi.
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Osman Boyner'in oğlu kendisi gibi iş insanı olan ve Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, acı haberi duygusal bir paylaşım yaparak duyurdu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya gelen Ali Osman Boyner, 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük sorumluluk üstlendi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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