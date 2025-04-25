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Acı Haberi Oğlu Duyurdu: Beymen'in Kurucusu İş İnsanı Ali Osman Boyner Hayatını Kaybetti

Acı Haberi Oğlu Duyurdu: Beymen'in Kurucusu İş İnsanı Ali Osman Boyner Hayatını Kaybetti

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 16:13

Beymen'in kurucusu ve moda dünyasının tanınan ismi Ali Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Boyner'in 26 Nisan Pazar günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer alan Türk tekstil ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Osman Boyner'den kötü haber geldi.

Boyner Holding ve TÜSİAD'ın kurucuları arasında yer alan Türk tekstil ve moda dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Osman Boyner'den kötü haber geldi.

Ünlü iş insanı Osman Boyner 99 hayatını kaybetti.

Osman Boyner'in oğlu kendisi gibi iş insanı olan ve Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, acı haberi duygusal bir paylaşım yaparak duyurdu.

Osman Boyner'in oğlu kendisi gibi iş insanı olan ve Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, acı haberi duygusal bir paylaşım yaparak duyurdu.

Annesi ile babasının fotoğrafını paylaşan Cem Boyner, 'Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait' diye yazdı.

Osman Boyner'in 26 Nisan Pazar günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya gelen Ali Osman Boyner, 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük sorumluluk üstlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya gelen Ali Osman Boyner, 1952 yılında Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile birlikte Altınyıldız’ı kurdu. İlk ihracatını 1956 yılında gerçekleştiren şirket, Türk kumaşının dünyaya tanıtımında büyük sorumluluk üstlendi.

1960'lı yılların sonunda Türkiye'de henüz bulunmayan hazır giyim sektörüne adım atma çalışmalarına başlayan Osman Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini’nin iş birliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen’in ilk mağazası, 1971 yılında İstanbul Şişli’de açıldı. Önce erkek koleksiyonu ile büyük ilgi gören Beymen, zamanla kadın koleksiyonunu ve 1985 yılında spor giyimde farklı bir yaklaşım sunan Beymen Club koleksiyonunu da eklemiştir.

Ali Osman Boyner, sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de tanınıyordu. TÜSİAD’ın kurucuları arasında yer almış ve 2010 yılına kadar Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü. Osman Boyner’in eşi Ayten Boyner ise 2021 yılında hayata veda etmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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