Gıda Dedektifi Açıkladı: Romanya'ya İhraç Edilen Limonlarda Pestisit Çıktı
Türkiye’den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda pestisit çıktı.Limonların sınırdan geri çevrildiğini Gıda Dedektifi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Türkiye’den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda, güvenli limitlerin çok üzerinde pestisit tespit edildi. Pestisitin güvenli limitin 42 kat üzerinde çıktığı açıklandı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gıda Dedektifi, ''İlk duyuruda, Romanya’ya gönderilmek üzere hazırlanan limonlarda, güvenli limitin 15 kat üzerinde Chlorpyrifos-methyl maddesi tespit edildi'' dedi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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