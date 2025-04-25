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Gıda Dedektifi Açıkladı: Romanya'ya İhraç Edilen Limonlarda Pestisit Çıktı

Gıda Dedektifi Açıkladı: Romanya'ya İhraç Edilen Limonlarda Pestisit Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 12:23

Türkiye’den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda pestisit çıktı.Limonların sınırdan geri çevrildiğini Gıda Dedektifi sosyal medya hesabından duyurdu.

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Türkiye’den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda, güvenli limitlerin çok üzerinde pestisit tespit edildi. Pestisitin güvenli limitin 42 kat üzerinde çıktığı açıklandı.

Türkiye’den Romanya'ya ihraç edilen limonlarda, güvenli limitlerin çok üzerinde pestisit tespit edildi. Pestisitin güvenli limitin 42 kat üzerinde çıktığı açıklandı.

Duyuruyu Gıda Dedektifi sosyal medya hesabından yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gıda Dedektifi, ''İlk duyuruda, Romanya’ya gönderilmek üzere hazırlanan limonlarda, güvenli limitin 15 kat üzerinde Chlorpyrifos-methyl maddesi tespit edildi'' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gıda Dedektifi, ''İlk duyuruda, Romanya’ya gönderilmek üzere hazırlanan limonlarda, güvenli limitin 15 kat üzerinde Chlorpyrifos-methyl maddesi tespit edildi'' dedi.

Gıda Dedektifi paylaşımının devamında şunları söyledi: ''Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten yapılan iki farklı duyuruya göre Romanya'ya ihraç edilen limonlarda yasaklı madde ve güvenli limitin tam 42 katı pestisit tespit edildiği açıklandı! Ürünler sınırdan geri çevrilerek Türkiye'ye iade ediliyor.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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