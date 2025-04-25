Gıda Dedektifi Açıkladı: Romanya'ya İhraç Edilen Limonlarda Pestisit Çıktı

Gıda Dedektifi paylaşımının devamında şunları söyledi: ''Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’ten yapılan iki farklı duyuruya göre Romanya'ya ihraç edilen limonlarda yasaklı madde ve güvenli limitin tam 42 katı pestisit tespit edildiği açıklandı! Ürünler sınırdan geri çevrilerek Türkiye'ye iade ediliyor.''