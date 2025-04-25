Eski Başdanışmanı Külliye'de 'Bıyık' Bırakanları İfşa Etti: ''Takıntısı Var, Külliyede Bıyıksız Adam Yok''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik'ten dikkat çeken 'bıyık' itirafı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bıyık' takıntısının olduğuna dikkat çeken Çevik, 'Külliyede bıyıksız adam yok. Benim kaç defa önümde oldu, 'Bıyık bırakılacak' dedi (Cumhurbaşkanı). Hatta Mevlüt Çavuşoğlu bile bıyık bırakmak zorunda kaldı. Hasan Doğan da bıyık bıraktı' dedi.
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Eski başdanışmanı İlnur Çevik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı geldi.
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takıntıları olduğunu vurgulayan Çevik, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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