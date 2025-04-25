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Eski Başdanışmanı Külliye'de 'Bıyık' Bırakanları İfşa Etti: ''Takıntısı Var, Külliyede Bıyıksız Adam Yok''

Eski Başdanışmanı Külliye'de 'Bıyık' Bırakanları İfşa Etti: ''Takıntısı Var, Külliyede Bıyıksız Adam Yok''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 10:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik'ten dikkat çeken 'bıyık' itirafı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bıyık' takıntısının olduğuna dikkat çeken Çevik, 'Külliyede bıyıksız adam yok. Benim kaç defa önümde oldu, 'Bıyık bırakılacak' dedi (Cumhurbaşkanı). Hatta Mevlüt Çavuşoğlu bile bıyık bırakmak zorunda kaldı. Hasan Doğan da  bıyık bıraktı' dedi.

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Eski başdanışmanı İlnur Çevik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı geldi.

Eski başdanışmanı İlnur Çevik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı İlnur Çevik, Erdoğan hakkında bildiği her şeyi T24'e anlattı.

Erdoğan’ın 7 yıl boyunca 'başdanışmanı' olarak görev yapan İlnur Çevik, “Sayın Cumhurbaşkanı eften püften bir adam değil. Bence gerçeği görüyor ama nasıl olabileceğini kafasında tartışıyor. Türkiye’yi seçime götürmeli, bunun en geç 2 yıl içinde yapılması lazım, yoksa eyvah! Ülkede ciddi sıkıntı var ama kendisi aslında bir vatanseverdir” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takıntıları olduğunu vurgulayan Çevik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takıntıları olduğunu vurgulayan Çevik, şunları söyledi:

'Evet öyle bir takıntısı var, hep Mustafa Kemal hep Mustafa Kemal. Atatürk demesi zor olmasa gerek ama ancak zor zamanlarda kullanıyor o sözü.  Bıyık takıntısı da var, onun gibi. Külliyede bıyıksız adam yok. Benim dışımda yoktu. Ben de kemoterapi geçirmiştim, o yüzden çıkmıyordu bıyığım. Benim kaç defa önümde oldu, 'Bıyık bırakılacak' dedi  (Cumhurbaşkanı) hatta Mevlüt Çavuşoğlu bile bıyık bırakmak zorunda kaldı. Hasan Doğan da  bıyık bıraktı.'

''Külliye'de hastane var mı?'' sorusuna Çevik, 'Bir ameliyathane var ama o fikir Turgut Özal’ın ani ölümünden sonra gelişti. Aslında 7 bin kişinin çalıştığı yerde hastane olmaz mı? Külliye’nin de kendi hastanesi var poliklinik gibi. Başı ağrıyan, grip olan gider' diyerek yanıt verdi.

Erdoğan ile yaşadığı bir anı anlatan Çevik, 'Beni önce Yüksek İstişare Kurulu'na alacaklardı, sonra Fahri Kasırga (önceki genel sekreter,) 'Anayasa engel oluyor, kuramıyoruz' dediği için olmamıştı. Sonradan kurdular ama oraya uzmanlığı olmayan bir ekibi TBMM başkanlarını filan aldılar. E, uzmanlık yoksa kurul ne üretebilir? Ardından 10 tane kurul oluşturuldu, beni de Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na almışlar. O gün kurulda Cumhurbaşkanı herkese teker teker, 'Kaç çocuğun var?' diye sordu, ben 'Beş kızım var' dedim, sıra Gülnur Aybet’e gelince, 'Ben evli değilim' dedi, Cumhurbaşkanı döndü bizlere, 'Bunu evlendirin' dedi. O gün kendisini ilk ve son kez görmüş olduk, bir daha toplantıya katılmadı, toplantıları İbrahim Kalın yönetiyordu'' diye belirtti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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