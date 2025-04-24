Michelle Obama, Trump'ın Yemin Törenine Katılmama Nedenini Açıkladı: ''Elbise Bile Hazırlatmak İstemiyorum''

“Hayır dediğimde, çoğu insan 'anlıyorum' diyor ama kadınlar olarak biz bu konuda zorlanıyoruz. O kadar ki, insanlar, kendim için bir seçim yapıyor olabileceğimi düşünemediler ve bu yüzden bizim boşanıyor olduğumuzu varsaydılar. Yetişkin bir kadın olarak kendim için kararlar alıyorum. Sonunda gerçekten 'Ne yapıyorum? Bunu kimin için yapıyorum?' demeye başlıyoruz. Ve eğer bu, insanların ne yapmamız gerektiğine dair oluşturdukları kalıplara uymazsa, olumsuz ve korkunç bir şey olarak etiketleniyor.'