Michelle Obama, Trump'ın Yemin Törenine Katılmama Nedenini Açıkladı: ''Elbise Bile Hazırlatmak İstemiyorum''
Donald Trump'ın yemin törenine katılmayan ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Törene katılamama nedeni olarak ''Giyecek kıyafetim yoktu'' diyen Michelle Obama, eşi Barack Obama ile boşanacakları söylentilerine de nokta koydu.
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ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ocak ayında Donald Trump'ın yemin törenine katılmadı. Obama'nın törene katılmaması merak konusu olmuştu.
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Podcast yayınında konuşan Michelle Obama, Trump'ın yemin törenine katılmama nedenini açıklarken, "Benim için doğru olan seçimdi" dedi ve ekledi:
Boşanma iddialarına da yanıt veren Obama, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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