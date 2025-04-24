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Michelle Obama, Trump'ın Yemin Törenine Katılmama Nedenini Açıkladı: ''Elbise Bile Hazırlatmak İstemiyorum''

Michelle Obama, Trump'ın Yemin Törenine Katılmama Nedenini Açıkladı: ''Elbise Bile Hazırlatmak İstemiyorum''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.04.2025 - 00:09

Donald Trump'ın yemin törenine katılmayan ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Törene katılamama nedeni olarak ''Giyecek kıyafetim yoktu'' diyen Michelle Obama, eşi Barack Obama ile boşanacakları söylentilerine de nokta koydu.

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ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ocak ayında Donald Trump'ın yemin törenine katılmadı. Obama'nın törene katılmaması merak konusu olmuştu.

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ocak ayında Donald Trump'ın yemin törenine katılmadı. Obama'nın törene katılmaması merak konusu olmuştu.

Michelle Obama hem törene neden katılmadığını hem de eşi Barack Obama ile boşanacaklarına ilişkin çıkan iddialar hakkında sessizliğini bozdu.

Podcast yayınında konuşan Michelle Obama, Trump'ın yemin törenine katılmama nedenini açıklarken, "Benim için doğru olan seçimdi" dedi ve ekledi:

Podcast yayınında konuşan Michelle Obama, Trump'ın yemin törenine katılmama nedenini açıklarken, "Benim için doğru olan seçimdi" dedi ve ekledi:

“Giyecek hiçbir şeyim yoktu. Şöyle düşündüm; eğer bunu yapmayacaksam, ekibime söylemeliyim. Zaten elbise bile hazırlatmak istemiyorum, değil mi?''

Boşanma iddialarına da yanıt veren Obama, şunları söyledi:

Boşanma iddialarına da yanıt veren Obama, şunları söyledi:

“Hayır dediğimde, çoğu insan 'anlıyorum' diyor ama kadınlar olarak biz bu konuda zorlanıyoruz. O kadar ki, insanlar, kendim için bir seçim yapıyor olabileceğimi düşünemediler ve bu yüzden bizim boşanıyor olduğumuzu varsaydılar. Yetişkin bir kadın olarak kendim için kararlar alıyorum. Sonunda gerçekten 'Ne yapıyorum? Bunu kimin için yapıyorum?' demeye başlıyoruz. Ve eğer bu, insanların ne yapmamız gerektiğine dair oluşturdukları kalıplara uymazsa, olumsuz ve korkunç bir şey olarak etiketleniyor.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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