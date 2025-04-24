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Gazeteci Fatih Portakal Canlı Yayında Deprem Hakkında Konuştu

Gazeteci Fatih Portakal Canlı Yayında Deprem Hakkında Konuştu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 23:06

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan gazeteci Fatih Portakal, 'Japonya'da 'evden çıkmayın', bizde 'evinize girmeyin' deniliyor. Deprem değil, ihmal öldürüyor. Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum' dedi.

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İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından başlayan artçı depremler halen devam ediyor.

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından başlayan artçı depremler halen devam ediyor.

Deprem esnasında trafik kilitlendi, GSM operatörleri çöktü. Bu nedenle de çoğu insan sevdikleri ile saatlerce iletişim kuramadı.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Allah korusun, büyük bir afet yaşamadık. Ama böyle bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz: Kent işlemedi. Kendi gözlerimle gördüm bunu. Kendimi inkar etmeyeceğim' diyen Portakal sözlerine şöyle devam etti: 

'Ve tabii ki ister istemez insanlar evlerine girmeye de korkuyorlar. Düşünsenize, Japonya’da deprem olduğunda “evinizden çıkmayın” diyorlar. Bizimkiler deprem olduğunda “güvenli yerlere gidin” diyorlar, binanıza güvenmiyorsanız. Ve diken üstünde yaşamaya devam ediyorlar.'Ben sorayım, sizler de cevaplayın: Oturduğunuz binaya güveniyor musunuz? Fay hatları üzerindeyiz. Bina stoğumuz ve ülkedeki denetimsizlik de belli. Ülkedeki kafa yapısı da belli: Hatay örneği, Kahramanmaraş’ta olduğu gibi. 2023’ün 6 Şubat’ında Hatay’da söz verilenleri, bizi yönetenlerin ağzından çıkan cümleleri biliyorsunuz. Onlar yine tekrar ediliyor zaten. 

Aradan geçen iki yılda da hiçbir şey yapılmadığı ortada. Bakın, hiçbir şey diyorum. Yapılsa, zaten 6,2’lik bir depremde kent felç olmazdı.

Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum. Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum bu ekranda.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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