Gazeteci Fatih Portakal Canlı Yayında Deprem Hakkında Konuştu
İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan gazeteci Fatih Portakal, 'Japonya'da 'evden çıkmayın', bizde 'evinize girmeyin' deniliyor. Deprem değil, ihmal öldürüyor. Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum' dedi.
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İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13 saniye sürdü. Depremin ardından başlayan artçı depremler halen devam ediyor.
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Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında deprem sonrası yaşanan sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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