Gazeteci Fatih Portakal Canlı Yayında Deprem Hakkında Konuştu

'Allah korusun, büyük bir afet yaşamadık. Ama böyle bir gerçekliğin içinde yaşıyoruz: Kent işlemedi. Kendi gözlerimle gördüm bunu. Kendimi inkar etmeyeceğim' diyen Portakal sözlerine şöyle devam etti:

'Ve tabii ki ister istemez insanlar evlerine girmeye de korkuyorlar. Düşünsenize, Japonya’da deprem olduğunda “evinizden çıkmayın” diyorlar. Bizimkiler deprem olduğunda “güvenli yerlere gidin” diyorlar, binanıza güvenmiyorsanız. Ve diken üstünde yaşamaya devam ediyorlar.'Ben sorayım, sizler de cevaplayın: Oturduğunuz binaya güveniyor musunuz? Fay hatları üzerindeyiz. Bina stoğumuz ve ülkedeki denetimsizlik de belli. Ülkedeki kafa yapısı da belli: Hatay örneği, Kahramanmaraş’ta olduğu gibi. 2023’ün 6 Şubat’ında Hatay’da söz verilenleri, bizi yönetenlerin ağzından çıkan cümleleri biliyorsunuz. Onlar yine tekrar ediliyor zaten.

Aradan geçen iki yılda da hiçbir şey yapılmadığı ortada. Bakın, hiçbir şey diyorum. Yapılsa, zaten 6,2’lik bir depremde kent felç olmazdı.

Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum. Köpürmemek için kendimi zor tutuyorum bu ekranda.'