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İstanbul'da Bir Deprem Daha Meydana Geldi

İstanbul'da Bir Deprem Daha Meydana Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 18:20

Artçı depremler devam ediyor. AFAD'ın açıkladığı veriye göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. Depremin şiddetinin 3.7 olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.

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İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem paniğe neden oldu.  Depremin ardından 266 artçı sarsıntı da kaydedildi. Artçı depremlerin birkaç gün daha devam edeceği açıklandı.

AFAD Deprem Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem Silivri açıklarında yerin 7 km altında saat 17.52'de meydana geldi. İşte AFAD'ın açıklaması:

Deprem Silivri açıklarında yerin 7 km altında saat 17.52'de meydana geldi. İşte AFAD'ın açıklaması:

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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