İstanbul'da Bir Deprem Daha Meydana Geldi
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İstanbul beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
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AFAD Deprem Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre Marmara Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem Silivri açıklarında yerin 7 km altında saat 17.52'de meydana geldi. İşte AFAD'ın açıklaması:
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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