İstanbul'da Bir Deprem Daha Meydana Geldi

İstanbul'da dün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem paniğe neden oldu. Depremin ardından 266 artçı sarsıntı da kaydedildi. Artçı depremlerin birkaç gün daha devam edeceği açıklandı.