AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan Açıklama: 184 Artçı Deprem Meydana Geldi
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AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi.
"Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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