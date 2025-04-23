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AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan Açıklama: 184 Artçı Deprem Meydana Geldi

AFAD Deprem Bilim Kurulu'ndan Açıklama: 184 Artçı Deprem Meydana Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
24.04.2025 - 00:29

Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentinin kırıldığını açıklayan AFAD Deprem Bilim Kurulu, 'Şu ana kadar 184 artçı sarsıntı olduğunu ve ana şok sonrası 4 ve üzeri 7 artçı sarsıntı meydana geldi' ifadelerini kullandı.

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AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamada saat 12.49'da gerçekleşen depremin, Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara segmenti üzerinde, yaklaşık 7 km derinlikte meydana geldiği ve 13 saniye sürdüğü kaydedildi.

Depremin ilk analizlerine göre, fayın 15 kilometre uzunluğunda ve 9,5 kilometre genişliğinde bir segmentin kırıldığı ve fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirmenin 30 santim civarında olduğu açıklandı.

"Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 12.49’da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir. Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7’dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir. Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km’lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır. Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD “Deprem Bilim Kurulu” üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim Kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.''

'6.2 büyüklüğündeki depremin yüksek ivme değerlerine sahip olmadığına dikkat çeken Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, şunları söyledi: 

''Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.

İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112’ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296’sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir. Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmelidirler. Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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