Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Hissedilen Şiddeti Açıklandı

Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olarak açıklanırken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü takip etti. İstanbul il merkezine olan uzaklık ise yaklaşık 69 kilometre olarak ölçüldü.

KRDAE’nin hazırladığı tahmini şiddet dağılım haritasına göre, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII olarak tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi.