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Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Hissedilen Şiddeti Açıklandı

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Hissedilen Şiddeti Açıklandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 22:48

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII olarak belirlendiği açıklandı.Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ise depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü belirtti.

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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 13 saniye sürdü. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 13 saniye sürdü. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.

İstanbul ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 6.2 olarak açıklarken, Kandilli depremin 6.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından detaylı bir ön değerlendirme raporu hazırlandı.

Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer aldı. Raporda, depremin odak derinliği ise 15.2 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer aldı. Raporda, depremin odak derinliği ise 15.2 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri olarak açıklanırken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü takip etti. İstanbul il merkezine olan uzaklık ise yaklaşık 69 kilometre olarak ölçüldü.

KRDAE’nin hazırladığı tahmini şiddet dağılım haritasına göre, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII olarak tespit edildi.

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyleyen Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu açıkladı.

Bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyleyen Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu açıkladı.

'6,1'lik depremden sonra 2 tane büyük artçı oldu. Bunlar da sevindirici tabii, enerjinin açığa çıktığını gösteriyor. 5,1’lik ve 5,2’lik iki deprem oldu. 10 tane de 4’ten büyük deprem meydana geldi.' diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

'Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir.'

Depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü açıklayan Özel, 2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünün altını çizdi.

Depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü açıklayan Özel, 2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünün altını çizdi.

Meydana gelen depremin detayları hakkında bilgi veren Özel, depremin Orta Marmara ile Kumburgaz Fay Hattı'nın tam ortasında yaşandığı belirtti. 

Özel, depremlerin Orta Marmara içindeki 10-12 kilometrelik bant içinde meydana geldiğini, izlemelerini dikkatle sürdürdüklerini vurguladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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