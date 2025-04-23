Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İstanbul'da Meydana Gelen Depremin Hissedilen Şiddeti Açıklandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII olarak belirlendiği açıklandı.Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel ise depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 13 saniye sürdü. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer aldı. Raporda, depremin odak derinliği ise 15.2 kilometre olarak ölçüldü.
Bugünkü depremin, 2019'da Silivri açıklarında meydana gelen depremin güneyinde ancak aynı boylam üzerinde yaşandığını söyleyen Özel, çözebildikleri kadarıyla bugün 100'e yakın deprem olduğunu açıkladı.
Depremin deniz merkezli meydana geldiğini, şiddetinin denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldüğünü açıklayan Özel, 2019'da yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin artçılarının yaklaşık 1,5 ay sürdüğünün altını çizdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın