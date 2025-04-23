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İstanbul Valiliği Açıkladı: Deprem Sonrası Okullar ve Camiler Vatandaşın Kullanımına Açıldı

İstanbul Valiliği Açıkladı: Deprem Sonrası Okullar ve Camiler Vatandaşın Kullanımına Açıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 18:47

Deprem sonrası harekete geçen İstanbul Valiliği, yurttaşı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Valilik, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 13 saniye sürdü. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 13 saniye sürdü. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.

Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi. Artçılar hala devam ederken İstanbul Valiliği'nde bir açıklama geldi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir.'

Depremin ardından yurttaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı yurttaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek çadır kurarken, bazıları da park alanlarına halı ve yastık getirdi.

Depremin ardından yurttaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı yurttaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek çadır kurarken, bazıları da park alanlarına halı ve yastık getirdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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