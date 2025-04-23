İstanbul Valiliği Açıkladı: Deprem Sonrası Okullar ve Camiler Vatandaşın Kullanımına Açıldı
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İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 13 saniye sürdü. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Depremin ardından yurttaşlar park ve bahçelere akın etti. Bazı yurttaşlar, geceyi dışarıda geçirebilmek çadır kurarken, bazıları da park alanlarına halı ve yastık getirdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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