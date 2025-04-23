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Panik Dolu Anlar: Deprem Anında Tezgahın Üstünden Atlayıp Kaçtılar

Panik Dolu Anlar: Deprem Anında Tezgahın Üstünden Atlayıp Kaçtılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
23.04.2025 - 17:50

İstanbul'da saat 12.46'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme iş yerlerinde yakalananlar zor anlar yaşadı. Paniğe kapılan bir kişi tezgahın üstünden atlayarak iş yerinden çıktı.

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Tezgahtan atladıkları o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Tezgahtan atladıkları o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi. Paniğe kapılan 151 kişi yüksekten atlayıp yaralandı.

Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı.

Ataşehir'de bir restoranda çalışanlar depremin sarsıntısıyla paniğe kapılarak tezgahın üstünden atlayıp iş yerinden dışarı çıktı.

Beyoğlu'nda ise bir lokantanın mutfağında depreme yakalanan bir çalışan da tezgah üzerinden atlayarak hızla mutfaktan kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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