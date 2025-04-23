İstanbul Depremi Sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: ''İstanbul Depremine Hızlıca Hazırlanmalıyız''
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, ''Kanal İstanbul ve benzeri ihanet projelerinden İstanbul’u uzak tutarak devletimiz ve milletimiz için beka problemi olan İstanbul Depremine ve sonuçlarına hızlıca hazırlanmalıyız' dedi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise ''Evlere girmeyin'' uyarısında bulundu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sırasıyla büyüklükleri 3.9 , 6.2 , 5.9 , 4.4 , 4.8 , 4.5 , 4.9 , 3.4 ve 4.9 olarak açıklanan depremler sonrası tutuklu bulunduğu Silivri'den mesaj yayımladı.
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"Avukatımın gelmesiyle birlikte, yaşanan depreme dair duygularımı şimdi ifade edebiliyorum. En büyük üzüntüm, hayatını İstanbul’u afet odaklı planlamaya adayan, bunun mücadelesini veren yöneticiler ve şehir plancılar olarak bu zor günde sizlerle olamamaktır'' diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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