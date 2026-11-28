İnsan Yemeden Kaç Gün Yaşayabilir? Yemek Yemeden Hayatta Kalma Süresi Belli Oldu
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Yemek yemeden yaşamak mümkün mü? Bu soruya uzmanların yanıtı evet ancak; bu sürenin sınırı su ile belirleniyor. Sağlık otoriteleri, suya erişimi olan bir insanın haftalarca hayatta kalabileceğini söylüyor. Suya hiç erişemeyen birinin ise yalnızca birkaç gün dayanabildiği belirtiliyor. İşte vücudun bu süreçte neler yaşadığı.
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