Yemeden kaç gün yaşanabileceği sorusunun tek bir cevabı yok. Çünkü süreyi belirleyen en önemli etken yiyecek değil, su. İnsan vücudu susuz kaldığında genellikle üç ila yedi gün içinde ciddi tehlikeye giriyor. Ortam sıcaklığı, kişinin yaşı ve sağlık durumu bu süreyi kısaltabiliyor.

Suya erişim devam ettiğinde tablo değişiyor. Uzmanlar, sağlıklı bir yetişkinin yalnızca su içerek haftalarca, bazı durumlarda iki ay civarına kadar yaşayabileceğini belirtiyor. Ancak bu rakam bir hedef değil, tıbbi literatürdeki teorik bir üst sınır. Sürenin uzunluğu kişinin vücut yağ oranına ve genel sağlığına da bağlı.