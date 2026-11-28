Zamioculcas, yani halk arasındaki adıyla ZZ bitkisi, az ışık denince akla ilk gelen türlerden. Kalın rizomları sayesinde suyu depoluyor. Bu yüzden bir iki hafta sulamayı unutmanız bitkiye zarar vermiyor. Parlak, koyu yeşil yaprakları loş bir odada bile canlı görünüyor.

Yılan bitkisi (Sansevieria) de aynı dayanıklılıkta. Dik ve sivri yaprakları dar köşelere kolayca sığıyor. En büyük düşmanı ışık eksikliği değil, aşırı sulama. Toprağın tamamen kuruduğundan emin olmadan su vermemek yeterli.