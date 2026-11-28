Işıksız Köşelerde Bile Yetişen 7 Ev Bitkisi
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Evin pencere almayan koridoru, kuzeye bakan yatak odası ya da gün boyu loş kalan çalışma köşesi için bitki bulmak zor görünebilir. Oysa bazı bitkiler yıllardır bu koşullara uyum sağlıyor ve ayda birkaç kez sulamayla bile ayakta kalıyor. İşte az ışıkta bilen yetişen salon bitkileri.
1. ZZ bitkisi ve yılan bitkisi, haftalarca ilgi görmese de yaşamaya devam ediyor.
2. Potos, aspidistra ve kurdele çiçeği loş köşeleri yeşile boğuyor
3. Barış çiçeği ve aglaonema, çiçek ve renk arayanlar için iyi bir seçenek
Karanlık köşe için küçük bir not.
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