Ruhi Çenet'ten Atik Ailesi'ne: Milyonlarca Kişinin İzlediği 10 Türk Gezi ve Doğa Kanalı
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Bir zamanlar gezi programı denince akla Bam Teli, Ayna ya da Gülhan'ın Galaksi Rehberi gelirdi. Bugün aynı işi çoğu zaman tek kişilik ekipler YouTube'da yapıyor ve bazılarının abone sayısı milyonları geçti. Aşağıdaki rakamlar 28 Kasım 2026 tarihli.
1. Ruhi Çenet Belgeselleri: 20,2 milyon abone
2. YırtıkPantolon: 823 bin abone
3. Birhayalinpeşinde: 757 bin abone
4. Mert Öztürk: 1,65 milyon abone
5. Değişik Yollarda: 528 bin abone
6. Burak Durgun: 459 bin abone
7. Sezer Yılmaz: 461 bin abone
8. Atik Ailesi: 4,84 milyon abone
9. Karadenizli Maceracı: 15,1 milyon abone
10. Serkan Bilgin: 504 bin abone
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