Kendi anlattıklarına göre her şey bir piknikle başladı, 2018'den beri de günlerinin çoğu doğada geçiyor. Irmak kenarında kurdukları kar kampı videosu iki haftada 5,8 milyon kez izlendi. Bu ilgi vergi listelerine de yansıdı ve aile 2024 ile 2025'te Bolu'nun vergi rekortmeni oldu.