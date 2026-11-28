Başol, BM mekanizmalarıyla yürütülen çalışmaların kürsüdeki konuşmalarla sınırlı olmadığını vurguladığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün Birleşmiş Milletler'de kısa (!) bir konuşma yaptım. Yarım kalan konuşmam bile Gürcistan temsilcilerinin müdahale etmesine ve cevap vermesine yetti. Konferans salonunda yapılan konuşmalar, yürütülen çabaların yalnızca görünen kısmıdır. Kamuoyu oluşturmak, farkındalık oluşturmak ve Abhaz halkının karşı karşıya olduğu zorlukları uluslararası gündeme taşımak açısından kuşkusuz önem taşırlar. Ancak asıl önemli olan, BM mekanizmalarıyla kurulan etkileşim ve perde arkasında yürütülen çalışmalardır. Bu nedenle Gürcistan'a erken sevinmemesini tavsiye ederim. Mücadelemiz ne kürsüde başlar ne de kürsüde biter.'