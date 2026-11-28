BM Forumunda Beşiktaş Taraftarlarından Söz Eden Akademisyenin Konuşması Yarıda Kaldı
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Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesi İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Azınlık Sorunları Forumu'na taşındı. Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) temsilcisi ve akademisyen Dr. Elçin Başol, Gürcistan'ı eleştirdiği konuşmasında sözü siyah beyazlı taraftarlara da getirdi. Başol, forumun ardından yaptığı paylaşımda Gürcistan'a bir mesaj da gönderdi.
Taraftarlara uygulanan polis şiddetine dikkat çekmek isterken susturuldu.
"Gürcistan neden hâlâ hesap vermedi?"
Beşiktaş cümlesi yarım kaldı.
"Gürcistan'a erken sevinmemesini tavsiye ederim."
Maç polis müdahalesi yüzünden durmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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