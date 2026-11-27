Serdal Adalı, X hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaşlılara seslenerek takımın sahaya yalnızca bir futbol maçı kazanmak için çıkmadığını vurguladı:
'Değerli Beşiktaşlılar, aziz milletimiz! Tüm dünyanın gözünün üzerimizde olduğu bir gecede Beşiktaş'ımıza yakışan duruşu sergilemek, insanlığa en doğru mesajı vermek için sahaya çıktık. Maç içinde yaşanan birtakım hadiseler ilk başta kalbi bizimle atan herkesi endişelendirse de biz burada devletimizin, milletimizin, saha içinde rakip, saha dışında dost olduğumuz kıymetli kulüplerimizin desteğini gördük. Bu birlik, bu destek, bu kenetlenme sayesinde sahaya daha güçlü döndük.'
Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere destek veren herkese teşekkür eden Adalı, yaralanan taraftarlar için de bilgi paylaştı:
'Batum'a ayak bastığımız andan itibaren bizleri adım adım takip eden, olayların başlangıcından itibaren gerekli görüşmeleri yaparak büyük emek veren ve Beşiktaş'ımıza bu noktada sahip çıkan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, arayan, ilgi gösteren, burada Beşiktaş'a sahip çıkıp dünyayı ayağa kaldıran değerli bakanlarımıza, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yetkililerine, bugün yanımızda olan bütün kulüplerimize, mücadeleyi saha dışında hep birlikte verdiğimiz kıymetli rakiplerimize, bizden dualarını, desteklerini esirgemeyen aziz milletimize, mental olarak güçlü kalıp Türkiye'nin, hatta dünyanın desteğini zafere dönüştüren oyuncularımıza ve teknik heyetimize yürekten teşekkür ediyorum. Maç sırasında yaralanan taraftarlarımızın hastaneden çıktığı ve bizimle birlikte olduğu bilgisini vermek istiyorum. Şahsım ve camiam adına bu gecenin her anında emeği geçen herkese bir kez daha büyük teşekkürlerimizi iletiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.'
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