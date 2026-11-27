Serdal Adalı, maçın ardından basın mensuplarının karşısında Gürcistan polisinin tribünde kullandığı orantısız güce tepki gösterdi:

'Bugün hiç istemediğimiz olaylar oldu. Gürcistan polisinin çok dengesiz ve şuursuzca, orantısızca bir müdahalesi vardı. Hiç tasvip etmedik.'

Müdahale edilen tribünde büyük bir olay bulunmadığını savunan Beşiktaş Başkanı, konuyla ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

'Müdahale inanılmaz sertti. Kaldı ki müdahale ettikleri tribünde çok da büyük bir olay yoktu. Biber gazları, çok sert müdahaleler... Bana mantıklı, akılcı gelmedi ama sonu iyi oldu. Allah'a çok şükür yaralımız yok. Çocukları da alacağız, evimize döneceğiz.'