18. yüzyılda İngiltere'de ketçap yalnızca belirli bir sosun adı olarak kullanılmıyor, farklı malzemelerle hazırlanan pek çok çeşidi bulunuyordu. Dönemin yemek kitaplarında mantar, ceviz, istiridye, hamsi ve çeşitli baharatlarla yapılan ketçap tarifleri yer alıyordu. Eliza Smith'in 1727 yılında yayımlanan The Compleat Housewife adlı yemek kitabındaki tarifte hamsi, beyaz şarap ve baharatlar kullanılıyordu. Genellikle koyu renkli ve bugünkü ketçaptan daha akışkan olan bu soslar, et ve balık yemeklerinin yanında çorbalara lezzet katmak için de tercih ediliyordu.