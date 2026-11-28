Ketçabın 300 Yıl Önceki Tariflerinde Domatesin Yerinde Bambaşka Malzemeler Vardı
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Patates kızartmasından hamburgere kadar pek çok yiyeceğin yanında tüketilen ketçap, bugün Amerikan yemek kültürüyle özdeşleşmiş durumda. Sosun geçmişi ise bildiğimiz kırmızı karışımdan oldukça farklı bir lezzete dayanıyor. Asırlar önce hazırlanan tariflerde domatese yer verilmiyor, mutfaklarda ketçap için bugün çoğu kişinin aklına gelmeyecek malzemeler kullanılıyordu.
Ketçabın atası fermente balık sosuydu.
İngilizler mantardan, cevizden ve hamsiden ketçap yaptı.
Domates ketçap tarifine 19. yüzyılda girdi.
Henry John Heinz 1876'da domatesli ketçabı satışa sundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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