Beşiktaş'ın Batum'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçın ardından çok sayıda siyah beyazlı taraftar Türkiye'ye dönemedi. Olumsuz hava koşulları yüzünden birçok uçuş iptal edilince taraftarlar Batum Havalimanı'nda bugünkü seferleri beklemeye başladı. Bu bekleyiş sırasında İsrail ekibinin bir taraftarının hareketi terminalde tansiyonu yükseltti.