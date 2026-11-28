Batum Havalimanı'nda Bekleyen Beşiktaşlıların Arasında Açılan Atkı Ortalığı Karıştırdı
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Beşiktaş'ın Batum'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçın ardından çok sayıda siyah beyazlı taraftar Türkiye'ye dönemedi. Olumsuz hava koşulları yüzünden birçok uçuş iptal edilince taraftarlar Batum Havalimanı'nda bugünkü seferleri beklemeye başladı. Bu bekleyiş sırasında İsrail ekibinin bir taraftarının hareketi terminalde tansiyonu yükseltti.
Tepkilerden sonra bayrak ve atkı çantaya konuldu.
Hapoel taraftarı Türk yolcuların arasında İsrail bayrağı ve atkı açtı.
Gürcistan polisi araya girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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