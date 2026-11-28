Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 4 yıllık ilişkilerinin ardından 2008'de evlendi. 2015'te anlaşmalı olarak boşanan çift, Kuzey ve Uzay adlı iki oğullarının önemli günlerinde bir araya gelmeye devam ediyor. İkili, bu yıl da küçük oğulları Uzay'ın ortaokul mezuniyetinde yan yana görüntülenmişti.