Son Hali Şaşırttı: Emre Altuğ'un Oğlu Babasının Boyunu Geçti!
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Şarkıcı Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay'la objektiflere yansıdı. Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen üçlünün karelerinde dikkat çeken detay ise oğullarından birinin boyunun babasını geçmesi oldu.
Emre Altuğ, 2000'lerin sevilen pop şarkıcılarından biri.
Altuğ, Çağla Şıkel'le 2008'de evlendi, çiftin Kuzey ve Uzay adında iki oğlu var.
Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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