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Yıllardır Emre Altuğ Diye Bildiğimiz Şarkıcının Hiç Duymadığımız Tam Adı Herkesi Şaşırttı!

Yıllardır Emre Altuğ Diye Bildiğimiz Şarkıcının Hiç Duymadığımız Tam Adı Herkesi Şaşırttı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 09:18
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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı olarak tanınan, şarkılarıyla da yıllardır hayranlarının gönlünde taht kuran Emre Altuğ hakkında merak uyandıran bir detay gündeme geldi. Pop müziğin ve dizilerin sevilen ismine dair ortaya çıkan bilgi, onu yıllardır takip edenleri bile şaşırttı.

Kaynak: Sabah

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Emre Altuğ, 1999'dan bugüne pop müziğin en sevilen seslerinden biri olarak hayranlarının karşısına çıktı.

Emre Altuğ, 1999'dan bugüne pop müziğin en sevilen seslerinden biri olarak hayranlarının karşısına çıktı.
www.gazetevatan.com

1999'da İbret-i Alem albümüyle müzik dünyasına adım atan Emre Altuğ, aradan geçen yıllarda pop müziğin en çok sevilen seslerinden biri olmayı başardı. Sıcak, Dudak Dudağa, Kişiye Özel ve Zil gibi albümleri, Yıldırım Gürses şarkılarından oluşan çalışması, Sıla ile söylediği Zahmet Olmazsa ve Doğukan Manço ile seslendirdiği Zalim Sultan gibi düetleri hem repertuvarını genişletti hem de dinleyici kitlesini her dönem büyüttü. Müzikteki bu başarısı onu yalnızca konser sahnelerinin değil, ekranların da aranan ismi hâline getirdi.

Emre Altuğ, Tatlı Hayat'tan Yalı Çapkını'na dizi ve filmlerle de ekranın sevilen oyuncusu oldu.

Emre Altuğ, Tatlı Hayat'tan Yalı Çapkını'na dizi ve filmlerle de ekranın sevilen oyuncusu oldu.
www.gazetevatan.com

Oyunculuğa 2001'de Tatlı Hayat'ta Başar Yıldırım'la adım atan Altuğ, Mert ile Gert'te Mert Türkoğlu, Elde Var Hayat'ta Kenan Dağaşan ve Sihirli Annem'de Sadık karakterlerine hayat vererek seyircinin gönlünde yer edindi. 2022'de başlayan Yalı Çapkını'nda Orhan Korhan olarak 2025'e kadar ekranlarda kalan sanatçı, aynı yıl katıldığı Maske Kimsin Sen? yarışmasında da ikinci olarak çok yönlü bir isim olduğunu gösterdi. Ne Olacak Halim? filmindeki Halim Pekyaman rolü ve Kırmızı Oda'daki konuk oyunculuğu da filmografisine eklendi. Ekrandaki bu uzun yolculuğun ardından yeniden sahneye dönen Altuğ, bu yaz kariyerinin en büyük gecelerinden birini yaşadı.

Emre Altuğ'un tam adının Niyazi Emre Altuğ olduğu ortaya çıktı ve baştaki Niyazi sahne hayatında hiç kullanılmadı.

Emre Altuğ'un tam adının Niyazi Emre Altuğ olduğu ortaya çıktı ve baştaki Niyazi sahne hayatında hiç kullanılmadı.
www.haberturk.com

27 yıllık şarkıcılığın ardından 30 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk solo konserini veren Altuğ, bunun bugüne kadar kendisine kısmet olmadığını söylemişti; sahneye özel yaptırdığı motosikletle çıkması ve oğulları Kuzey ile Uzay'ın ön sıradan izlemesi de gecenin dikkat çeken anları arasındaydı. Bunca yıldır sahnede ve ekranda hep aynı adla alkışlanan sanatçının adına dair gerçek ise şimdi ortaya çıktı: Emre Altuğ'un tam adı Niyazi Emre Altuğ'muş! Başındaki Niyazi albüm kapaklarında, konser afişlerinde ve dizi jeneriklerinde hiç kullanılmadığı için de meğer yıllardır sanatçının adını eksik biliyormuşuz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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