Yıllardır Emre Altuğ Diye Bildiğimiz Şarkıcının Hiç Duymadığımız Tam Adı Herkesi Şaşırttı!
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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı olarak tanınan, şarkılarıyla da yıllardır hayranlarının gönlünde taht kuran Emre Altuğ hakkında merak uyandıran bir detay gündeme geldi. Pop müziğin ve dizilerin sevilen ismine dair ortaya çıkan bilgi, onu yıllardır takip edenleri bile şaşırttı.
Kaynak: Sabah
Emre Altuğ, 1999'dan bugüne pop müziğin en sevilen seslerinden biri olarak hayranlarının karşısına çıktı.
Emre Altuğ, Tatlı Hayat'tan Yalı Çapkını'na dizi ve filmlerle de ekranın sevilen oyuncusu oldu.
Emre Altuğ'un tam adının Niyazi Emre Altuğ olduğu ortaya çıktı ve baştaki Niyazi sahne hayatında hiç kullanılmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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