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Ayrılığı Gözyaşına Boğmuştu: Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Yalı Çapkını Olarak Görülen Dizinin Başrolü Oldu

Ayrılığı Gözyaşına Boğmuştu: Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Yalı Çapkını Olarak Görülen Dizinin Başrolü Oldu

Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 13:16 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 13:19
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Yalı Çapkını'nın yapımcısı OGM Pictures, Gaziantep'te çekilecek yeni dizisi Deli Divane için kolları sıvadı ve Antep'te birbirine düşman iki ailenin hikayesi, daha ilk duyuruda akıllara Ferit ile Seyran'ı getirdi. Merakla takip edilen projenin kadın başrolü de nihayet belli oldu; bu koltuğa oturan isim, Eşref Rüya'daki vedasıyla izleyicinin aklında yer eden genç bir yıldız oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Ebrar Karabakan, Eşref Rüya'nın Afra'sı olarak hikayenin seyrini değiştiren bir vedayla ekrandan ayrılmıştı.

Ebrar Karabakan, Eşref Rüya'nın Afra'sı olarak hikayenin seyrini değiştiren bir vedayla ekrandan ayrılmıştı.

2006 doğumlu Ebrar Karabakan, kamera önüne ilk kez 2023'te Benim Güzel Ailem'deki Tuğçe rolüyle geçti, ardından Karadut'un kadrosunda yer aldı. Asıl çıkışını ise Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı Kanal D dizisi Eşref Rüya'da yaptı ve Nisan'ın güzel, yetenekli ama bir o kadar da sorumsuz kız kardeşi Afra Akyol'u canlandırarak kısa sürede genç izleyicinin gözdesi haline geldi.

Karabakan'ın Eşref Rüya macerası ise hikayenin en kritik dönemeçlerinden biriyle son buldu. İkinci sezonun ilk bölümlerinde Afra'nın ölümüyle diziye veda eden genç oyuncunun bu ayrılığı, kız kardeşini kaybeden Nisan'ı derin bir yasa sürüklerken dizinin romantik çizgisini de intikam ve adalet arayışına çevirdi.

Eşref Rüya'nın ardından yine OGM imzalı A.B.İ.'nin kadrosuna katılan Karabakan, Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolündeki atv dizisinde magazin muhabiri Didem Savrancı'yı canlandırdı. Ocak 2026'da başlayan A.B.İ. 6 Ekim'de 23. bölümüyle final yapınca, Ebrar Karabakan'ın yeni dizisinin hangisi olacağı da merak konusu olmuştu.

Deli Divane'de Antepli iki ailenin hikayesinde Ebrar Karabakan, Reyhan karakterine hayat verecek.

Deli Divane'de Antepli iki ailenin hikayesinde Ebrar Karabakan, Reyhan karakterine hayat verecek.

Karabakan'ın merakla beklenen yeni adresi, A.B.İ.'yi de hayata geçiren OGM Pictures'ın Gaziantep'te çekeceği Deli Divane oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu, Antepli iki ailenin hikayesini anlatacak dizide Reyhan karakterine hayat verecek; yönetmen koltuğunda ise Enes Kartal ile Cem Toluay oturacak. Dizinin ilk kez eylül ayında gündeme geldiği haberlerde, senaryonun Sahipsizler'in ekibinden çıkacağı ve projenin Show TV için hazırlandığı aktarılmıştı.

Deli Divane'yi daha ilk günden yeni Yalı Çapkını olarak konuşturan da bu tablo oldu. Star TV'de 2022-2025 yılları arasında yayınlanan ve yine OGM imzası taşıyan Yalı Çapkını, ilk bölümlerini Gaziantep'te çekmiş, Antepli Seyran ile İstanbullu Ferit'in zoraki evliliğiyle ekran başına kilitlenen izleyicilerin favorisi olmuştu. Deli Divane'de de iki düşman ailenin genç kuşak temsilcileri arasındaki bir aşk hikayesinin ekrana taşınacağı konuşuluyor.

Deli Divane oyuncuları arasında erkek başrolde kimin yer alacağı, kalan kadronun nasıl şekilleneceği ve dizinin ne zaman başlayacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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