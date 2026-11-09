Ayrılığı Gözyaşına Boğmuştu: Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Yalı Çapkını Olarak Görülen Dizinin Başrolü Oldu
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Yalı Çapkını'nın yapımcısı OGM Pictures, Gaziantep'te çekilecek yeni dizisi Deli Divane için kolları sıvadı ve Antep'te birbirine düşman iki ailenin hikayesi, daha ilk duyuruda akıllara Ferit ile Seyran'ı getirdi. Merakla takip edilen projenin kadın başrolü de nihayet belli oldu; bu koltuğa oturan isim, Eşref Rüya'daki vedasıyla izleyicinin aklında yer eden genç bir yıldız oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ebrar Karabakan, Eşref Rüya'nın Afra'sı olarak hikayenin seyrini değiştiren bir vedayla ekrandan ayrılmıştı.
Deli Divane'de Antepli iki ailenin hikayesinde Ebrar Karabakan, Reyhan karakterine hayat verecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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