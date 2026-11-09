Ayrılığı Gözyaşına Boğmuştu: Eşref Rüya Oyuncusu Yeni Yalı Çapkını Olarak Görülen Dizinin Başrolü Oldu

2006 doğumlu Ebrar Karabakan, kamera önüne ilk kez 2023'te Benim Güzel Ailem'deki Tuğçe rolüyle geçti, ardından Karadut'un kadrosunda yer aldı. Asıl çıkışını ise Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı Kanal D dizisi Eşref Rüya'da yaptı ve Nisan'ın güzel, yetenekli ama bir o kadar da sorumsuz kız kardeşi Afra Akyol'u canlandırarak kısa sürede genç izleyicinin gözdesi haline geldi.

Karabakan'ın Eşref Rüya macerası ise hikayenin en kritik dönemeçlerinden biriyle son buldu. İkinci sezonun ilk bölümlerinde Afra'nın ölümüyle diziye veda eden genç oyuncunun bu ayrılığı, kız kardeşini kaybeden Nisan'ı derin bir yasa sürüklerken dizinin romantik çizgisini de intikam ve adalet arayışına çevirdi.

Eşref Rüya'nın ardından yine OGM imzalı A.B.İ.'nin kadrosuna katılan Karabakan, Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolündeki atv dizisinde magazin muhabiri Didem Savrancı'yı canlandırdı. Ocak 2026'da başlayan A.B.İ. 6 Ekim'de 23. bölümüyle final yapınca, Ebrar Karabakan'ın yeni dizisinin hangisi olacağı da merak konusu olmuştu.