Eşref Rüya'nın Yıldızı, Kerem Bürsin'in Yeni Dizisinde Partneri Oldu

Dijital platform cephesinde merakla beklenen projelerden biri için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Amazon Prime Video'nun yeni orijinal dizisi Grand Maison İstanbul'un kadın başrolü için Demet Özdemir ile anlaşma sağlandı. Başarılı oyuncu, dizide tutkulu aşçı Defne karakterine hayat verecek.

Erkek başrolde ise daha önce duyurulduğu gibi Kerem Bürsin yer alıyor. Bürsin, Paris'te parlayan kariyeri bir anda sarsılan şef Ateş Leventoğlu'nu canlandıracak.