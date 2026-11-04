Eşref Rüya'nın Yıldızı, Kerem Bürsin'in Yeni Dizisinde Partneri Oldu
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Prime Video’nun Japon yapımı Grand Maison Tokyo’dan uyarlanan yeni dizisi Grand Maison İstanbul’un kadın başrolü belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kerem Bürsin’in canlandıracağı şef Ateş’in karşısında Defne karakterine Demet Özdemir hayat verecek. Ağustos ayında rol için Sıla Türkoğlu’na teklif götürüldüğü konuşuluyordu. DASS Yapım imzalı dizinin çekimlerinin aralık ayında başlaması planlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Grand Maison İstanbul'un merakla beklenen Defne'si Demet Özdemir oldu.
Defne rolü için ilk teklif götürülen isim Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ydu.
Japon yapımı Grand Maison Tokyo'dan uyarlanan dizinin çekimleri aralıkta başlıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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