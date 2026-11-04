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Eşref Rüya'nın Yıldızı, Kerem Bürsin'in Yeni Dizisinde Partneri Oldu

Eşref Rüya'nın Yıldızı, Kerem Bürsin'in Yeni Dizisinde Partneri Oldu

yerli dizi Demet Özdemir
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 10:24 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 10:28
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Prime Video’nun Japon yapımı Grand Maison Tokyo’dan uyarlanan yeni dizisi Grand Maison İstanbul’un kadın başrolü belli oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kerem Bürsin’in canlandıracağı şef Ateş’in karşısında Defne karakterine Demet Özdemir hayat verecek. Ağustos ayında rol için Sıla Türkoğlu’na teklif götürüldüğü konuşuluyordu. DASS Yapım imzalı dizinin çekimlerinin aralık ayında başlaması planlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Grand Maison İstanbul'un merakla beklenen Defne'si Demet Özdemir oldu.

Grand Maison İstanbul'un merakla beklenen Defne'si Demet Özdemir oldu.

Dijital platform cephesinde merakla beklenen projelerden biri için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Amazon Prime Video'nun yeni orijinal dizisi Grand Maison İstanbul'un kadın başrolü için Demet Özdemir ile anlaşma sağlandı. Başarılı oyuncu, dizide tutkulu aşçı Defne karakterine hayat verecek.

Erkek başrolde ise daha önce duyurulduğu gibi Kerem Bürsin yer alıyor. Bürsin, Paris'te parlayan kariyeri bir anda sarsılan şef Ateş Leventoğlu'nu canlandıracak.

Defne rolü için ilk teklif götürülen isim Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ydu.

Defne rolü için ilk teklif götürülen isim Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'ydu.

Ağustos ayında Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, rol için Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'na teklif götürülmüştü. Ancak Sıla Türkoğlu bu teklifi reddetti ve kadın başrol koltuğu Demet Özdemir'e geçti.

Demet Özdemir için bu proje, Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaştığı Eşref Rüya'nın ardından yeni bir durak olacak. Oyuncu, geçtiğimiz haziranda ekrana veda eden dizide Nisan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi dizilerle tanınan oyuncunun bu kez dijital platformda bir şef rolüyle izleyici karşısına çıkacak olması merak uyandırdı.

Japon yapımı Grand Maison Tokyo'dan uyarlanan dizinin çekimleri aralıkta başlıyor.

Japon yapımı Grand Maison Tokyo'dan uyarlanan dizinin çekimleri aralıkta başlıyor.

Grand Maison İstanbul, 2019'da Japonya'da yayınlanan ve büyük ilgi gören Grand Maison Tokyo'nun Türk uyarlaması.

Hikâye, Paris'teki Michelin yıldızlı restoranında yaşanan bir skandal yüzünden itibarını kaybeden şef Ateş'in Türkiye'ye dönüşünü konu alıyor. Ateş, Urla'da sıfırdan kuracağı Grand Maison restoranıyla üç Michelin yıldızına ulaşmayı hedefliyor. Bu zorlu yolda yanında olacak isim ise Defne.

DASS Yapım imzalı 8 bölümlük dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturacak. Kulislerden aktarılan bilgilere göre çekimlerin aralık ayında başlaması planlanıyor.

Öte yandan dizinin, Amazon'un Türkiye dışındaki izleyiciye de ulaşması hedeflenen yapımları arasında konumlandırıldığı belirtiliyor. Kerem Bürsin, Prime Video'yla daha önce Mavi Mağara filminde de çalışmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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