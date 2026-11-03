Halef'ten Ayrılan Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek Dizisinde Kadın Başrol Oldu
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Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak Eşref Tek’te Çağatay Ulusoy’un partneri belli oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşıldı. Halef: Köklerin Çağrısı’na sezon finalinde veda eden oyuncunun projede Derin karakterine hayat vereceği öne sürüldü. Prime Video için çekilecek 8 bölümlük dizinin ekibi önümüzdeki günlerde sete çıkacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Eşref Tek'in kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşıldı, oyuncu dizide Derin karakterine hayat verecek.
Halef'teki vedasının ardından Aybüke Pusat'ın yeni adresi dijital platform oldu.
Eşref Tek'te yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu Ethem Özışık yazıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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