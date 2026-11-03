Halef'ten Ayrılan Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek Dizisinde Kadın Başrol Oldu

Prime Video için hazırlanan Eşref Tek'in kadrosunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre dizinin kadın başrolü Aybüke Pusat oldu. Pusat'ın projede Derin karakterini canlandıracağı öne sürüldü. Eşref'i ise yine Çağatay Ulusoy oynayacak.

Karakterin bol aksiyon sahnesi içerdiği konuşuluyor. Yapımcıların da bu nedenle aksiyona yatkın bir isim aradığı ve tercihini Teşkilat'taki performansıyla hafızalara kazınan Aybüke Pusat'tan yana kullandığı iddia edildi.