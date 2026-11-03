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Halef'ten Ayrılan Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek Dizisinde Kadın Başrol Oldu

Halef'ten Ayrılan Aybüke Pusat, Çağatay Ulusoy'un Eşref Tek Dizisinde Kadın Başrol Oldu

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 17:12
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Eşref Rüya’nın öncesini anlatacak Eşref Tek’te Çağatay Ulusoy’un partneri belli oldu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşıldı. Halef: Köklerin Çağrısı’na sezon finalinde veda eden oyuncunun projede Derin karakterine hayat vereceği öne sürüldü. Prime Video için çekilecek 8 bölümlük dizinin ekibi önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Eşref Tek'in kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşıldı, oyuncu dizide Derin karakterine hayat verecek.

Eşref Tek'in kadın başrolü için Aybüke Pusat ile anlaşıldı, oyuncu dizide Derin karakterine hayat verecek.

Prime Video için hazırlanan Eşref Tek'in kadrosunda dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre dizinin kadın başrolü Aybüke Pusat oldu. Pusat'ın projede Derin karakterini canlandıracağı öne sürüldü. Eşref'i ise yine Çağatay Ulusoy oynayacak.

Karakterin bol aksiyon sahnesi içerdiği konuşuluyor. Yapımcıların da bu nedenle aksiyona yatkın bir isim aradığı ve tercihini Teşkilat'taki performansıyla hafızalara kazınan Aybüke Pusat'tan yana kullandığı iddia edildi.

Halef'teki vedasının ardından Aybüke Pusat'ın yeni adresi dijital platform oldu.

Halef'teki vedasının ardından Aybüke Pusat'ın yeni adresi dijital platform oldu.

Aybüke Pusat, NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda Melek karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Oyuncu, dizinin sezon finalinde kadroya veda etmiş; 2. sezon İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile yoluna devam etmişti.

Halef'ten ayrılığının ardından hangi projeyle döneceği merak edilen Pusat için yeni durak Eşref Tek olacak. Üstelik oyuncu bu projede Çağatay Ulusoy ile partner olacak.

Öte yandan Pusat'ın karakteri Derin'in hikayedeki yeri ve Eşref'le bağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Eşref Tek'te yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu Ethem Özışık yazıyor.

Eşref Tek'te yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu Ethem Özışık yazıyor.

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren ve Haziran ayında ani bir finalle ekrana veda eden Eşref Rüya'nın öncesini anlatacak. Dizi 8 bölüm olarak planlanıyor.

Hikaye, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in Kadir'le tanışarak suç dünyasına adım atmasını konu alacak. Eşref Rüya'dan yeni projeye taşınan diğer tek karakter ise Görkem Sevindik'in canlandırdığı Kadir olacak.

Yapımcı Timur Savcı, Prime Video'nun tanıtım toplantısında kadronun geri kalanının tamamen yeni isimlerden oluşacağını açıklamıştı. Aybüke Pusat da bu yeni kadronun ilk dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Ekibin önümüzdeki günlerde sete çıkması bekleniyor. Eşref Tek'in Prime Video'daki yayın tarihi için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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