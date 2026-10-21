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Eşref Tek'in Yapımcısı, Dizinin Kadrosunda Yer Alacak İsimleri ve Konusunu Açıkladı!

Eşref Tek'in Yapımcısı, Dizinin Kadrosunda Yer Alacak İsimleri ve Konusunu Açıkladı!

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 14:13 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 14:15
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Eşref Rüya'nın beklenmedik finalinin ardından duyurulan Eşref Tek, hayranların en çok merak ettiği projelerin başında geliyor. Prime Video'nun yeni sezon tanıtım toplantısına katılan yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile yönetmen Uluç Bayraktar, dizinin kadrosu ve hikayesiyle ilgili merak edilenleri tek tek anlattı. Şehir dışında olduğu için toplantıya katılamayan Çağatay Ulusoy ise hayranlarını heyecanlandıran bir video mesaj gönderdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da anlatacak.

Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da anlatacak.

Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakteriyle Kanal D'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eşref Rüya, 47 bölümün ardından Haziran ayında ani bir finalle ekrana veda etmişti. Dizinin erken vedası izleyicileri üzerken TİMS&B Productions, 30 Eylül'de 'Her efsanenin bir başlangıcı vardır' notuyla Eşref Tek'i duyurarak hayranlara yeniden umut verdi. Televizyon yerine doğrudan Prime Video için hazırlanan yeni dizide yönetmen koltuğunda yine Uluç Bayraktar oturuyor, senaryoyu ise Eşref Rüya'nın yazarlarından Ethem Özışık kaleme alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre 8 bölüm olarak planlanan projede Eşref'i kimin canlandıracağı ve hikayenin nereden başlayacağı ise duyurudan bu yana sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaydı.

Timur Savcı, Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik dışındaki kadronun yepyeni olacağını açıkladı.

Timur Savcı, Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik dışındaki kadronun yepyeni olacağını açıkladı.

Kadroyla ilgili soru işaretleri toplantıda yapımcı Timur Savcı'nın sözleriyle ortadan kalktı. Eşref'i yine Çağatay Ulusoy'un canlandıracağını söyleyen Savcı, Eşref Rüya'dan yeni projeye taşınacak diğer karakterin Görkem Sevindik'in hayat verdiği Kadir olacağını açıkladı ve geri kalan kadronun tamamen yeni isimlerden oluşacağını şu sözlerle anlattı: 'Tabii ki Çağatay olacak. Eşref dışında Kadir karakteri olacak, Görkem Sevindik. Ama onun dışında Eşref'in nasıl Eşref olduğunu anlatacağımız için aslında yepyeni bir castla da yeni bir hikaye anlatacağız. Yani ruhunu koruduğumuz yepyeni bir şey izleyecekler.'

Savcı'nın bu açıklaması, Demet Özdemir başta olmak üzere Eşref Rüya'nın diğer oyuncularının yeni hikayede yer almayacağına işaret ediyor. Daha 17'nin genç yıldızının Eşref'in gençliğini canlandıracağı yönündeki iddia için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Çağatay Ulusoy toplantıya video gönderdi, Timur Savcı Eşref Tek'in devam dizisi olmadığını vurguladı.

Çağatay Ulusoy toplantıya video gönderdi, Timur Savcı Eşref Tek'in devam dizisi olmadığını vurguladı.

Kadroyla ilgili bu açıklamaların ardından toplantıda, Çağatay Ulusoy'un kendi telefonuyla çektiği video yayınlandı. Şehir dışında olduğu için aralarında bulunamadığını söyleyen Ulusoy, 'Proje için çok heyecanlıyım. Çok değer verdiğim insanlarla çalışıyorum. Eşref'in hikayesinin devam ediyor oluşu ve bu iş birliğinden ötürü oldukça memnunum. Bence Eşref hepimiz için özel hatırlanacak bir iş olacaktır' sözleriyle hayranlarına seslendi. Final sürecinde Eşref Rüya'ya devam etmek istemediği konuşulan oyuncunun bu sözleri hayranların da gözünden kaçmadı.

Videonun ardından yeniden söz alan Timur Savcı, izleyicilerin projeyi Eşref Rüya'nın devamı sanabileceğini belirterek 'Eşref Tek'i yapıyoruz deyince seyircideki algı belki devamını yapıyormuş gibi olabilir ama aslında çok özel bir şey yapıyoruz, dizinin devamını yapmıyoruz. Onların bugüne kadar görmedikleri kısmı yapıyoruz' dedi. Daha önce paylaşılan bilgilere göre dizi, çocukluk aşkı Rüya'nın peşinden Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen genç Eşref'in Kadir'le tanışmasının ardından suç dünyasına adım atışını konu alacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağını anlatan yönetmen Uluç Bayraktar ise ekibin ayın 7-8'i gibi sete çıkacağını söyledi; daha önce çekimlerin 1 Kasım'da başlayacağı konuşuluyordu. Eşref Tek'in Prime Video'daki yayın tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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