Eşref Tek'in Yapımcısı, Dizinin Kadrosunda Yer Alacak İsimleri ve Konusunu Açıkladı!

Kadroyla ilgili soru işaretleri toplantıda yapımcı Timur Savcı'nın sözleriyle ortadan kalktı. Eşref'i yine Çağatay Ulusoy'un canlandıracağını söyleyen Savcı, Eşref Rüya'dan yeni projeye taşınacak diğer karakterin Görkem Sevindik'in hayat verdiği Kadir olacağını açıkladı ve geri kalan kadronun tamamen yeni isimlerden oluşacağını şu sözlerle anlattı: 'Tabii ki Çağatay olacak. Eşref dışında Kadir karakteri olacak, Görkem Sevindik. Ama onun dışında Eşref'in nasıl Eşref olduğunu anlatacağımız için aslında yepyeni bir castla da yeni bir hikaye anlatacağız. Yani ruhunu koruduğumuz yepyeni bir şey izleyecekler.'

Savcı'nın bu açıklaması, Demet Özdemir başta olmak üzere Eşref Rüya'nın diğer oyuncularının yeni hikayede yer almayacağına işaret ediyor. Daha 17'nin genç yıldızının Eşref'in gençliğini canlandıracağı yönündeki iddia için ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.