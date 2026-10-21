Eşref Tek'in Yapımcısı, Dizinin Kadrosunda Yer Alacak İsimleri ve Konusunu Açıkladı!
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Eşref Rüya'nın beklenmedik finalinin ardından duyurulan Eşref Tek, hayranların en çok merak ettiği projelerin başında geliyor. Prime Video'nun yeni sezon tanıtım toplantısına katılan yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar ile yönetmen Uluç Bayraktar, dizinin kadrosu ve hikayesiyle ilgili merak edilenleri tek tek anlattı. Şehir dışında olduğu için toplantıya katılamayan Çağatay Ulusoy ise hayranlarını heyecanlandıran bir video mesaj gönderdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Eşref Tek, Kanal D'de 47 bölüm süren Eşref Rüya'nın öncesini Prime Video'da anlatacak.
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Timur Savcı, Eşref Tek'te Çağatay Ulusoy ve Görkem Sevindik dışındaki kadronun yepyeni olacağını açıkladı.
Çağatay Ulusoy toplantıya video gönderdi, Timur Savcı Eşref Tek'in devam dizisi olmadığını vurguladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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